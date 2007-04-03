Согласен,после полового акта с шортистами,конечно упадет,все как и заложено природой
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 кві, 2020 16:55
Согласен,после полового акта с шортистами,конечно упадет,все как и заложено природой
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Суб 25 кві, 2020 16:58
А Ти, баловнік, куме!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 25 кві, 2020 22:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Посмотрим как сейчас себя азиаты поведут.
Додано: Суб 25 кві, 2020 23:35
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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