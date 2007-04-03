Согласен,после полового акта с шортистами,конечно упадет,все как и заложено природой
|
|
|
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Суб 25 кві, 2020 16:55
Согласен,после полового акта с шортистами,конечно упадет,все как и заложено природой
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Суб 25 кві, 2020 16:58
А Ти, баловнік, куме!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Суб 25 кві, 2020 22:18
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Посмотрим как сейчас себя азиаты поведут.
Додано: Суб 25 кві, 2020 23:35
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 26 кві, 2020 13:42
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
не нравится мне это накопление наверху... как бы этот финал не стал финалом для шортистов...
Додано: Нед 26 кві, 2020 13:54
Фінал для шортунів, це кайф лонгустів.... А вони і так накайфувалися, майже 15% за 3 дні. А хто з плечем сидів, то значно більше. Сенс ліквідувати шортунів? Їх і так пощипали. До того ж шортуни є з різним плечем. Сенс вбухувати віагри в дєда? Ублажати лонгустів? Прийшов час їх смажити...І кількість шортів і лонгів свідчить про це. На слабке очко беруть, щоб шортуни зафіксили лося добровільно. Класичний хід, накопичення і стрижка лонгустів на черзі. Зливають бітки потихеньку, щоб пухнастиків-туземунерів не розлякати. А потім все червне буде.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 26 кві, 2020 13:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
На статистику лонгів і шортів не треба дивитись, то не статистика, коли один трейдер-кіт скупає активи ставлячи стінки по $50 млн на ефір.
Додано: Нед 26 кві, 2020 13:59
Маніпуляція. Операція "слабке очко"... Ну час покаже, кожний зробив ставку своїми грошима. Я бачу так. Не здивуюся, якщо грохнемся нижче 3000. Я бачу, що на біржі заводять бітки на продаж і поступово зливають на верхах.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 26 кві, 2020 14:01, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 26 кві, 2020 14:01
Хочуть помацати 8000 та 200 по ефіру.
Додано: Нед 26 кві, 2020 14:02
Хай мацяють... В мене солідний запас до ліквідації. Вся наука каже, про смаженого лонгуста. Я не ведуся на провокації і стояк дєда-старпьора. Нажрався віагри і бешкетує..
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Зараз переглядають цей форум: juristkostya, OptiX, zРадио, Вкладчик1234, ЛАД і 3 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор
|