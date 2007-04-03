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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 17761777177817791780>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 149
1) дно вже було пройдено
23%
35
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 16:55

  Козак-характерник написав:Підкачали тезером-віагрою.... :) Але старість є старість...Скоро на півшостого! :) Буде падать, я сказав! :D


Согласен,после полового акта с шортистами,конечно упадет,все как и заложено природой :mrgreen: :mrgreen:
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 16:58

  osafly написав:Согласен,после полового акта с шортистами,конечно упадет,все как и заложено природой :mrgreen: :mrgreen:

А Ти, баловнік, куме! :lol:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 22:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Посмотрим как сейчас себя азиаты поведут.
Zebra
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Повідомлення Додано: Суб 25 кві, 2020 23:35

  Zebra написав:Посмотрим как сейчас себя азиаты поведут.

Зображення
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 13:42

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

не нравится мне это накопление наверху... как бы этот финал не стал финалом для шортистов...
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 13:54

  Zebra написав:не нравится мне это накопление наверху... как бы этот финал не стал финалом для шортистов...

Фінал для шортунів, це кайф лонгустів.... :) А вони і так накайфувалися, майже 15% за 3 дні. А хто з плечем сидів, то значно більше. Сенс ліквідувати шортунів? Їх і так пощипали. До того ж шортуни є з різним плечем. Сенс вбухувати віагри в дєда? Ублажати лонгустів? Прийшов час їх смажити...І кількість шортів і лонгів свідчить про це. На слабке очко беруть, щоб шортуни зафіксили лося добровільно. :) Класичний хід, накопичення і стрижка лонгустів на черзі. Зливають бітки потихеньку, щоб пухнастиків-туземунерів не розлякати. А потім все червне буде.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 13:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На статистику лонгів і шортів не треба дивитись, то не статистика, коли один трейдер-кіт скупає активи ставлячи стінки по $50 млн на ефір.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 13:59

  Zebra написав:На статистику лонгів і шортів не треба дивитись, то не статистика, коли один трейдер-кіт скупає активи ставлячи стінки по $50 млн на ефір.

Маніпуляція. Операція "слабке очко"... :) Ну час покаже, кожний зробив ставку своїми грошима. Я бачу так. Не здивуюся, якщо грохнемся нижче 3000. Я бачу, що на біржі заводять бітки на продаж і поступово зливають на верхах.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 26 кві, 2020 14:01, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:01

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:На статистику лонгів і шортів не треба дивитись, то не статистика, коли один трейдер-кіт скупає активи ставлячи стінки по $50 млн на ефір.

Маніпуляція. Операція "слабке очко"... :) Ну час покаже, кожний зробив ставку своїми грошима. Я бачу так. Не здивуюся, якщо грохнемся нижче 3000.

Хочуть помацати 8000 та 200 по ефіру.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:02

  Zebra написав:Хочуть помацати 8000 та 200 по ефіру.

Хай мацяють... :) В мене солідний запас до ліквідації. Вся наука каже, про смаженого лонгуста. Я не ведуся на провокації і стояк дєда-старпьора. Нажрався віагри і бешкетує.. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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