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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1777177817791780>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 149
1) дно вже було пройдено
23%
35
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

В усякому випадку, я по своєму шорту стопів не ставив, бо якщо не зараз пробувати шорт, то не пробувати його ніколи. Ймовірність відскоку від 200 значно вища, ніж була від 150-160-170-180 ... якщо закріпляться вище 200 так само з накопиченням, треба буде виходити у збиток, і місяць мабуть завершу у нуль.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:07

  Zebra написав: бо якщо не зараз пробувати шорт, то не пробувати його ніколи. Ймовірність відскоку від 200 значно вища, ніж була від 150-160-170-180 ...

Золоті слова. Ризик-менеджмент. Хто очкує, не треба взагалі на цьому ринку бути. В понеділок, думаю, все розрулиться. І страшний стогін стоятиме, і червона кров литиметься... :)
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 26 кві, 2020 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Хлопці я з вами у шортах від 195,8, так що терпіння.... і ще раз терпіння
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:10

  OptiX написав:Хлопці я з вами у шортах від 195,8, так що терпіння.... і ще раз терпіння

Но пасаран! :) Файно зайшли.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Мій сценарій - верхня лінія дуже сильна, навіть якщо пробиваємо її, то без закріплення - політ донизу.

Зображення
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:17

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Козаче, у тебе на яких цифрах ліквідація?
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:23

  Zebra написав:Козаче, у тебе на яких цифрах ліквідація?

9928-біток, 260.92-кефір, 53.2-зек. Але там маржа перехресна в мене, цифри плаваючі. В разі небезпеки докидуватиму гроші зі споту, усереднятимуся. План такий. Лося фіксити не збираюся.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:27

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Козаче, у тебе на яких цифрах ліквідація?

9928-біток, 260.92-кефір, 53,2-зек. Але там маржа перехресна в мене, цифри плаваючі. В разі небезпеки докидуватиму гроші зі споту, усереднятимуся. План такий. Лося фіксити не збираюся.

ну цифри непогані, я б рекомендував більше не усереднюватися, а просто пересидіти у просадці, але у кожний курить свій план :D
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 26 кві, 2020 14:29, всього редагувалось 2 разів.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:29

  Zebra написав:ну цифри непогані, я б рекомендував більше не усереднюватися, а просто пересидіти у просадці, але у кожний курить свій план :D

Дослухаюся. Просто докину грошей під забезпечення, без усереднення. Там просто планка ліквідації далі відсунеться від критичних позначок. Дякую за пораду!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:30

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

ZEC туже кволий - якщо подолає 50 - це буде максимум 51-52
біток до 9928 наврядчи долетить, бо якби хотів уже б долетів
ефір 260 поки що без корекції - це анріал, там бажаючих вийти в нуль вагон ще с минулих загонів.
Zebra
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