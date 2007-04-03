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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 кві, 2020 14:05
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
В усякому випадку, я по своєму шорту стопів не ставив, бо якщо не зараз пробувати шорт, то не пробувати його ніколи. Ймовірність відскоку від 200 значно вища, ніж була від 150-160-170-180 ... якщо закріпляться вище 200 так само з накопиченням, треба буде виходити у збиток, і місяць мабуть завершу у нуль.
Додано: Нед 26 кві, 2020 14:07
Золоті слова. Ризик-менеджмент. Хто очкує, не треба взагалі на цьому ринку бути. В понеділок, думаю, все розрулиться. І страшний стогін стоятиме, і червона кров литиметься...
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 26 кві, 2020 14:09, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 26 кві, 2020 14:09
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Хлопці я з вами у шортах від 195,8, так що терпіння.... і ще раз терпіння
Додано: Нед 26 кві, 2020 14:10
Но пасаран! Файно зайшли.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 26 кві, 2020 14:15
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Мій сценарій - верхня лінія дуже сильна, навіть якщо пробиваємо її, то без закріплення - політ донизу.
Додано: Нед 26 кві, 2020 14:17
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Козаче, у тебе на яких цифрах ліквідація?
Додано: Нед 26 кві, 2020 14:23
9928-біток, 260.92-кефір, 53.2-зек. Але там маржа перехресна в мене, цифри плаваючі. В разі небезпеки докидуватиму гроші зі споту, усереднятимуся. План такий. Лося фіксити не збираюся.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 26 кві, 2020 14:27
ну цифри непогані, я б рекомендував більше не усереднюватися, а просто пересидіти у просадці, але у кожний курить свій план
Востаннє редагувалось Zebra в Нед 26 кві, 2020 14:29, всього редагувалось 2 разів.
Додано: Нед 26 кві, 2020 14:29
Дослухаюся. Просто докину грошей під забезпечення, без усереднення. Там просто планка ліквідації далі відсунеться від критичних позначок. Дякую за пораду!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 26 кві, 2020 14:30
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
ZEC туже кволий - якщо подолає 50 - це буде максимум 51-52
біток до 9928 наврядчи долетить, бо якби хотів уже б долетів
ефір 260 поки що без корекції - це анріал, там бажаючих вийти в нуль вагон ще с минулих загонів.
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