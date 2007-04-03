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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1778177917801781>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 149
1) дно вже було пройдено
23%
35
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 14:31

  Zebra написав:ZEC туже кволий - якщо подолає 50 - це буде максимум 51-52
біток до 9928 наврядчи долетить, бо якби хотів уже б долетів
ефір 260 поки що без корекції - це анріал, там бажаючих вийти в нуль вагон ще с минулих загонів.

Аналогічні думки...Навряд чи ублажатимуть лонгустів до таких позначок. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 15:32

  Козак-характерник написав:9928-біток, 260.92-кефір, 53.2-зек. Але там маржа перехресна в мене, цифри плаваючі. В разі небезпеки докидуватиму гроші зі споту, усереднятимуся. План такий. Лося фіксити не збираюся.


Вот была бы веселуха,если от текущих уровней опа-а-а и...8400."Прыжок кота" и нестандартный ход в одном флаконе и выход всех шортистов в окно :lol: Это ж крипта...Может быть все что угодно.
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osafly
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 16:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Подпирают.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 16:09

  osafly написав:Это ж крипта...Может быть все что угодно.

Все може бути. Але хтось повинен віагри накупити, щоб цей стояк дєда-старпьора пролонгувати... :) Я спонсором не хочу бути.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 16:44

народ, зирність на тижневому ТФ на індикатор MACD по діду та ТОПовим шіткоїнам :roll: ... що ніхто не допускає передхалвінговий памп?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 16:57

  TylerTruman_ написав: що ніхто не допускає передхалвінговий памп?


Зображення
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 26 кві, 2020 16:58, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 16:58

  TylerTruman_ написав:народ, зирність на тижневому ТФ на індикатор MACD по діду та ТОПовим шіткоїнам :roll: ... що ніхто не допускає передхалвінговий памп?

Лонгуй.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:27

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Козаче, де ти береш ті дані? Там по лонгам і шортам LTC невірно.
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:27

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:народ, зирність на тижневому ТФ на індикатор MACD по діду та ТОПовим шіткоїнам :roll: ... що ніхто не допускає передхалвінговий памп?

Лонгуй.

:)
Зображення
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 26 кві, 2020 17:30, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:29

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Як на мене більш правдивим є індикатор XTZUSDLONGS та XTZUSDSHORTS. Маніпулі про нього забули.
Zebra
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