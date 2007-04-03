Аналогічні думки...Навряд чи ублажатимуть лонгустів до таких позначок.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 кві, 2020 14:31
Аналогічні думки...Навряд чи ублажатимуть лонгустів до таких позначок.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 26 кві, 2020 15:32
Вот была бы веселуха,если от текущих уровней опа-а-а и...8400."Прыжок кота" и нестандартный ход в одном флаконе и выход всех шортистов в окно Это ж крипта...Может быть все что угодно.
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Додано: Нед 26 кві, 2020 16:08
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Подпирают.
Додано: Нед 26 кві, 2020 16:09
Все може бути. Але хтось повинен віагри накупити, щоб цей стояк дєда-старпьора пролонгувати... Я спонсором не хочу бути.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 26 кві, 2020 16:44
народ, зирність на тижневому ТФ на індикатор MACD по діду та ТОПовим шіткоїнам ... що ніхто не допускає передхалвінговий памп?
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Нед 26 кві, 2020 16:57
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 26 кві, 2020 16:58, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 26 кві, 2020 16:58
Додано: Нед 26 кві, 2020 17:27
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Козаче, де ти береш ті дані? Там по лонгам і шортам LTC невірно.
Додано: Нед 26 кві, 2020 17:27
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Нед 26 кві, 2020 17:30, всього редагувалось 2 разів.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 26 кві, 2020 17:29
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Як на мене більш правдивим є індикатор XTZUSDLONGS та XTZUSDSHORTS. Маніпулі про нього забули.
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