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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1778177917801781

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 149
1) дно вже було пройдено
23%
35
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:33

  Zebra написав:Як на мене більш правдивим є індикатор XTZUSDLONGS та XTZUSDSHORTS. Маніпулі про нього забули.

Це? https://ru.tradingview.com/symbols/XTZU ... /?support=
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:35

  Козак-характерник написав:
  Zebra написав:Як на мене більш правдивим є індикатор XTZUSDLONGS та XTZUSDSHORTS. Маніпулі про нього забули.

Це? https://ru.tradingview.com/symbols/XTZU ... /?support=

Так
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:37

  Zebra написав:Козаче, де ти береш ті дані? Там по лонгам і шортам LTC невірно.

WhaleBotAlerts бот в телеграм. Там можна великі транзакції крипти відслідковувати, шорти-лонги, ліквідації. А що дані відрізняються?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлень: 28212
З нами з: 09.10.12
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 17:51

  Козак-характерник написав:
  TylerTruman_ написав: що ніхто не допускає передхалвінговий памп?


Зображення

схоже, треба щоб козаку побрили чуба, щоб зрозумів, що трейдити по співвідношенню лонг/шорнт на бітфайнекс - це все рівно, що міряти пульс у трупа :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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