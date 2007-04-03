Це?
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 кві, 2020 17:33
Це?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 26 кві, 2020 17:35
Так
Додано: Нед 26 кві, 2020 17:37
WhaleBotAlerts бот в телеграм. Там можна великі транзакції крипти відслідковувати, шорти-лонги, ліквідації. А що дані відрізняються?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 26 кві, 2020 17:51
схоже, треба щоб козаку побрили чуба, щоб зрозумів, що трейдити по співвідношенню лонг/шорнт на бітфайнекс - це все рівно, що міряти пульс у трупа
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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