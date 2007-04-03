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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1779178017811782

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 149
1) дно вже було пройдено
23%
35
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 18:40

  OptiX написав:шортуни, де закриватись будемо? щось прихожу до думки що може й пора... Та в лонг...

$160

https://picua.org/images/2020/04/26/9be ... 82fc43.png
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 18:42

  Zebra написав:
  OptiX написав:шортуни, де закриватись будемо? щось прихожу до думки що може й пора... Та в лонг...

$160

https://picua.org/images/2020/04/26/9be ... 82fc43.png

Тільки, як перша зупиночка, щоб озирнутися навкруги і зняти перші вершки! :D
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 19:10

Козак-характерник
Звідки в тебе така самовпевненість? Ох, кажу ж тобі - рано чи пізно накажуть...
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 19:32

В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь!

  OptiX написав:Козак-характерник
Звідки в тебе така самовпевненість? Ох, кажу ж тобі - рано чи пізно накажуть...

Бог-Отець захищає козака! І Матінка Божа зі своїм Сином Божим - Ісусом Христом. Це Таїнство Святої Троїці. У запорозьких козаків був особливий культ Богородиці-Покрови як заступниці та захисниці від ворога. Головна січова церква завжди була на честь Покрови. Її ікона була в кожному козацькому курені. Зображували її й на хоругвах, під якими козаки виступали в походи. Перед кожним походом навколішки ставали на молитву до Пресвятої Богородиці - "Під Твою милість прибігаємо".
Зображення
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:39

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Лонгуй.

йогурт свежий? - Грушовый! (с)
я не просив поради з позицією, але в когось - це тупо інстинктивне :roll:

Я свій прогноз звідки поллється ефір виклав, а твого тут прогнозу ніколи не було.

Зебра, "ніколи" в тебе не було проблем із пам’яттю та логікою :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:41

  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:це все рівно, що міряти пульс у трупа :roll:

У бітфінекс найвища ліквідність в стаканах.

https://coinspot.io/trading/exchange/is ... ptobirzha/

Зебра, якщо не знав, то запам’ятай, що в крипті, що на традиційних ринках, якщо річ йде про ліквідність, то зазвичай порівнюється торговий об’єм :!:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлень: 826
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 20:45

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:
  TylerTruman_ написав:це все рівно, що міряти пульс у трупа :roll:

У бітфінекс найвища ліквідність в стаканах.

https://coinspot.io/trading/exchange/is ... ptobirzha/

Зебра, якщо не знав, то запам’ятай, що в крипті, що на традиційних ринках, якщо річ йде про ліквідність, то зазвичай порівнюється торговий об’єм :!:

Ну от і порахуй який об'єм у власників Бітфінекс і Тезер, у яких на рахунках зберігаються реальні 7 млрд, не віртуальні фантики псевдобірж, що торгують повітрям.
Zebra
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