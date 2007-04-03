$160
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 кві, 2020 18:40
$160
Додано: Нед 26 кві, 2020 18:42
Тільки, як перша зупиночка, щоб озирнутися навкруги і зняти перші вершки!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 26 кві, 2020 19:10
Козак-характерник
Звідки в тебе така самовпевненість? Ох, кажу ж тобі - рано чи пізно накажуть...
Додано: Нед 26 кві, 2020 19:32
В ім'я Отця, і Сина, і Святого Духа. Амінь!
Бог-Отець захищає козака! І Матінка Божа зі своїм Сином Божим - Ісусом Христом. Це Таїнство Святої Троїці. У запорозьких козаків був особливий культ Богородиці-Покрови як заступниці та захисниці від ворога. Головна січова церква завжди була на честь Покрови. Її ікона була в кожному козацькому курені. Зображували її й на хоругвах, під якими козаки виступали в походи. Перед кожним походом навколішки ставали на молитву до Пресвятої Богородиці - "Під Твою милість прибігаємо".
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 26 кві, 2020 20:39
Зебра, "ніколи" в тебе не було проблем із пам’яттю та логікою
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Нед 26 кві, 2020 20:41
Зебра, якщо не знав, то запам’ятай, що в крипті, що на традиційних ринках, якщо річ йде про ліквідність, то зазвичай порівнюється торговий об’єм
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Нед 26 кві, 2020 20:45
Ну от і порахуй який об'єм у власників Бітфінекс і Тезер, у яких на рахунках зберігаються реальні 7 млрд, не віртуальні фантики псевдобірж, що торгують повітрям.
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