я керуюсь інформацією із загальноприйнятих джерел, тобто коїнмаркеткеп, а також просто на графіках бірж, на яких торгую, ... а стосовно твого аргументу про тезер - це просто фейспалм
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Нед 26 кві, 2020 21:25
я керуюсь інформацією із загальноприйнятих джерел, тобто коїнмаркеткеп, а також просто на графіках бірж, на яких торгую, ... а стосовно твого аргументу про тезер - це просто фейспалм
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Додано: Нед 26 кві, 2020 22:01
Керуватися фейковими об'ємами - це фейспалм.
По бітку сьогодні у топі:
1. Coinsbit
2. Bilaxy
3. Hotbit
і т.д. що це за біржі, хто їх знає?
У разі скаму власників Бітфінекс/Тезер що тобі поверне Бінанс? Дулю Бо Changpeng Zhao торгрує повітрям, біржа не має реальних активів у фіаті. От і думай, як далеко ти дистанціювався від Бітфінекс
Додано: Нед 26 кві, 2020 22:05
Биржа Binance вышла на финальную стадию переговоров о приобретении популярного сайта-агрегатора криптоданных CoinMarketCap.
Согласно источникам The Block, криптобиржа планирует заключить сделку стоимостью $400 млн. Ожидается, что часть суммы будут передана в наличной форме, а часть в виде акций компании.
В ближайших планах CoinMarketCap не было привлечение финансирования со стороны, поскольку проект успешно справлялся с масштабированием сервиса собственными силами. За последние полгода его посетили более 207 млн человек, что на 80% больше показателя Binance (113,8 млн). По сообщениям, именно объем трафика и стал главной причиной приобретения.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 26 кві, 2020 22:08
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Как движ на рынке,так и встречаются "горячие финские парни"...Что вы делите неделимое...господа.Все идет по плану.Будет рост.Шортить сейчас-чрезвычайно опасно и стремно.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Нед 26 кві, 2020 22:12
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Для порівняння наскільки висока лікдвідність в стаканах треба брати 12-13 березня, коли відбувся грандіозний пролив.
На Бітфінекс завдяки ліквідності ціна не змогла проломити $4000 по бітку.
Фейкова ліквідність Бінанс - обісралися і провалилися на 3781.13 USDT
Здавалося б не велика різниця, але для когось це спрацьовані стопи, та зайві ліквідації.
Бінанс:
12 березня: 261 505 бітка
13 березня: 402 201 бітка
Бітфінекс:
12 березня: 116 698 бітка
13 березня: 102 802 бітка
Додано: Нед 26 кві, 2020 22:27
Бітфін, звичайно круче. Але немає ф'ючерсів, як на банані. Там функціонал торгового терміналу бомбезний.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Нед 26 кві, 2020 22:42
Додано: Нед 26 кві, 2020 22:43
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Хто у якому клієнті трейдить? Чи всі на вебках бірж?
Додано: Нед 26 кві, 2020 22:47
Не лише, хоча й це. Плечо до 125. Менші комісії на угоди, ніж на споті, PNL (ROE %) - можна онлайн бачити профіт чи збиток, як у відсотках, так і $. І ще певні нюанси.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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