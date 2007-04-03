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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1780178117821783

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 149
1) дно вже було пройдено
23%
35
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 21:25

  Zebra написав:Ну от і порахуй який об'єм у власників Бітфінекс і Тезер, у яких на рахунках зберігаються реальні $7 млрд, не віртуальні фантики псевдобірж, що торгують повітрям.

Торгуєш до тезера - вважай що торгуєш на Бітфінекс.


я керуюсь інформацією із загальноприйнятих джерел, тобто коїнмаркеткеп, а також просто на графіках бірж, на яких торгую, ... а стосовно твого аргументу про тезер - це просто фейспалм
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:01

  TylerTruman_ написав:
  Zebra написав:Ну от і порахуй який об'єм у власників Бітфінекс і Тезер, у яких на рахунках зберігаються реальні $7 млрд, не віртуальні фантики псевдобірж, що торгують повітрям.

Торгуєш до тезера - вважай що торгуєш на Бітфінекс.


я керуюсь інформацією із загальноприйнятих джерел, тобто коїнмаркеткеп


Керуватися фейковими об'ємами - це фейспалм.
По бітку сьогодні у топі:
1. Coinsbit
2. Bilaxy
3. Hotbit
і т.д. що це за біржі, хто їх знає?

а стосовно твого аргументу про тезер - це просто фейспалм

У разі скаму власників Бітфінекс/Тезер що тобі поверне Бінанс? Дулю :!: Бо Changpeng Zhao торгрує повітрям, біржа не має реальних активів у фіаті. От і думай, як далеко ти дистанціювався від Бітфінекс :lol:
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:05

Биржа Binance вышла на финальную стадию переговоров о приобретении популярного сайта-агрегатора криптоданных CoinMarketCap.

Согласно источникам The Block, криптобиржа планирует заключить сделку стоимостью $400 млн. Ожидается, что часть суммы будут передана в наличной форме, а часть в виде акций компании.

В ближайших планах CoinMarketCap не было привлечение финансирования со стороны, поскольку проект успешно справлялся с масштабированием сервиса собственными силами. За последние полгода его посетили более 207 млн человек, что на 80% больше показателя Binance (113,8 млн). По сообщениям, именно объем трафика и стал главной причиной приобретения.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Как движ на рынке,так и встречаются "горячие финские парни"...Что вы делите неделимое...господа.Все идет по плану.Будет рост.Шортить сейчас-чрезвычайно опасно и стремно.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:12

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Для порівняння наскільки висока лікдвідність в стаканах треба брати 12-13 березня, коли відбувся грандіозний пролив.

На Бітфінекс завдяки ліквідності ціна не змогла проломити $4000 по бітку.

Зображення

Фейкова ліквідність Бінанс - обісралися і провалилися на 3781.13 USDT

Зображення

Здавалося б не велика різниця, але для когось це спрацьовані стопи, та зайві ліквідації.

Бінанс:
12 березня: 261 505 бітка
13 березня: 402 201 бітка

Бітфінекс:
12 березня: 116 698 бітка
13 березня: 102 802 бітка
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:27

Бітфін, звичайно круче. Але немає ф'‎ючерсів, як на банані. Там функціонал торгового терміналу бомбезний.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:42

  Козак-характерник написав:Бітфін, звичайно круче. Але немає ф'‎ючерсів, як на банані. Там функціонал торгового терміналу бомбезний.

Що мається на увазі під фьючерси? Можливість шортити?
Zebra
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:43

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Хто у якому клієнті трейдить? Чи всі на вебках бірж?
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 22:47

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:Бітфін, звичайно круче. Але немає ф'‎ючерсів, як на банані. Там функціонал торгового терміналу бомбезний.

Що мається на увазі під фьючерси? Можливість шортити?

Не лише, хоча й це. Плечо до 125. Менші комісії на угоди, ніж на споті, PNL (ROE %) - можна онлайн бачити профіт чи збиток, як у відсотках, так і $. І ще певні нюанси.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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