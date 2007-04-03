Додано: Нед 26 кві, 2020 22:05

Биржа Binance вышла на финальную стадию переговоров о приобретении популярного сайта-агрегатора криптоданных CoinMarketCap.



Согласно источникам The Block, криптобиржа планирует заключить сделку стоимостью $400 млн. Ожидается, что часть суммы будут передана в наличной форме, а часть в виде акций компании.



В ближайших планах CoinMarketCap не было привлечение финансирования со стороны, поскольку проект успешно справлялся с масштабированием сервиса собственными силами. За последние полгода его посетили более 207 млн человек, что на 80% больше показателя Binance (113,8 млн). По сообщениям, именно объем трафика и стал главной причиной приобретения.

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