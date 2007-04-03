виділене - це все що потрібно було сказати про ліквідність, але тоді був знатний двіж, а на моменті маємо загальний торговий об'єм бітфайнекса трохи більший тільки однієї пари LINK/USDT на бінанс, там сонне царство, а не ліквідність
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
Козак-характерник написав:Бітфін, звичайно круче. Але немає ф'ючерсів, як на банані. Там функціонал торгового терміналу бомбезний.
бітфайнекс для мене взагалі перша біржа на якій почав трейдит, хоча в той час полонікс сильно воспєвали, а в постсовку скамовську BTC-e, тоді з плечем я взагалі не трейдив, а бінанс ще не існувала, ... на бінанс переїхав із-за великого зоопарку шіткоїнів, які тоді активно пампили, низької комісії, і банан уже був досить хайповим і ліквідним, трохи ще трейдив на HitBTC, а також на BitMEX (поки не було плеча на бінанс), ... є в мене мулька не тримати всі яйця в одній корзині, але при цьому на бітфайнексі та мексі торгую рідко, ... а стосовно критики бінанса, там в торговому терміналі жахливий графік, для аналізу без трейдінгвю ні як
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_ написав:виділене - це все що потрібно було сказати про ліквідність, але тоді був знатний двіж, а на моменті маємо загальний торговий об'єм бітфайнекса трохи більший тільки однієї пари LINK/USDT на бінанс, там сонне царство, а не ліквідність
Об'єм торгів Тезером сьогодні $44 млрд. Розділяти Тезер та Бітфінекс, це все одно, що блокчейн та біткоїн. Пролив бітка Бінанс 13 березня на 7% нижче показав наскільки фейковим є співвідношення об'ємів до ліквідності.