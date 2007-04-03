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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1781178217831784

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 149
1) дно вже було пройдено
23%
35
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Нед 26 кві, 2020 23:32

  Zebra написав:Для порівняння наскільки висока лікдвідність в стаканах треба брати 12-13 березня, коли відбувся грандіозний пролив.

На Бітфінекс завдяки ліквідності ціна не змогла проломити $4000 по бітку.

Зображення

Фейкова ліквідність Бінанс - обісралися і провалилися на 3781.13 USDT

Зображення

Здавалося б не велика різниця, але для когось це спрацьовані стопи, та зайві ліквідації.

Бінанс:
12 березня: 261 505 бітка
13 березня: 402 201 бітка

Бітфінекс:
12 березня: 116 698 бітка
13 березня: 102 802 бітка

виділене - це все що потрібно було сказати про ліквідність, але тоді був знатний двіж, а на моменті маємо загальний торговий об'єм бітфайнекса трохи більший тільки однієї пари LINK/USDT на бінанс, там сонне царство, а не ліквідність :mrgreen:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 00:03

  Козак-характерник написав:Бітфін, звичайно круче. Але немає ф'‎ючерсів, як на банані. Там функціонал торгового терміналу бомбезний.

бітфайнекс для мене взагалі перша біржа на якій почав трейдит, хоча в той час полонікс сильно воспєвали, а в постсовку скамовську BTC-e, тоді з плечем я взагалі не трейдив, а бінанс ще не існувала, ... на бінанс переїхав із-за великого зоопарку шіткоїнів, які тоді активно пампили, низької комісії, і банан уже був досить хайповим і ліквідним, трохи ще трейдив на HitBTC, а також на BitMEX (поки не було плеча на бінанс), ... є в мене мулька не тримати всі яйця в одній корзині, але при цьому на бітфайнексі та мексі торгую рідко, ... а стосовно критики бінанса, там в торговому терміналі жахливий графік, для аналізу без трейдінгвю ні як
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 00:07

  TylerTruman_ написав:виділене - це все що потрібно було сказати про ліквідність, але тоді був знатний двіж, а на моменті маємо загальний торговий об'єм бітфайнекса трохи більший тільки однієї пари LINK/USDT на бінанс, там сонне царство, а не ліквідність :mrgreen:

Об'єм торгів Тезером сьогодні $44 млрд. Розділяти Тезер та Бітфінекс, це все одно, що блокчейн та біткоїн. Пролив бітка Бінанс 13 березня на 7% нижче показав наскільки фейковим є співвідношення об'ємів до ліквідності.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 01:58

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

По эфиру рисуется разворотный паттерн "дракон" - но это не точно :mrgreen:

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Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 02:18

Zebra Отрицательным моментом в торговле на основании паттерна «Дракон» является тот факт, что подобные фигуры на ценовых графиках формируются достаточно редко. Поэтому эффективная торговля только с его помощью будет практически невозможна. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 05:14

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Вот вам и дракончик, биток на 7800 сходил, эфир на удивление выше 200 не ушел...
OptiX
 
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