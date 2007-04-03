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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1782178317841785

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 149
1) дно вже було пройдено
23%
35
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 12:24

Шашлик з дракончика

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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 13:24

  lrs7719 написав:Приветствую всех!
В связи с введением завтра закона по финмону, какие будут мысли по поводу ввода/вывода с Бинанса/Куны? До 5000 за раз?


Я писал здесь неоднократно об этом.Но , видимо, это беспокоит местную спильноту в последнюю очередь.Что говорит о мнимости большинства описываемых на страницах действий.Имея приличные суммы х знает хде, нормальный человек явно побеспокоился бы о возможности их возврата.Лично я вчера всё вывел с бирж до выяснения ситуации.Она пока не понятная.
1 - был запрс о продлении на 6 мес вступления в силу закона . ответа на запрос или не было или я не знаю
2 - вероятно. что особых проблем не должно быть, но при условии обязательной верификации.Это не каждого устраивает.
3 - проблемы могут возникнуть следующие - блокировка средств до выяснения...чего. кого и т д.Где взял, где купил.У знакомого как то Бинанс требовал прислать видеозапись того. как он покупал введённую к ним криптовалюту.и пока он этого не сделает вошедшие битки были заблокированы. аккаунт был свободен только для переписки с саппортом.Не знаю подробностей, но месяца чз два средства и торговлю ему разблокировали.Но ессно видеозаписи такой у него и быть не могло.Т е вам могут поставить заведомо невыполнимое условие и парить ваши деньги сколь угодно долго.Пока вы не поднимете где нибудь в соцсетях мощный скандал и не найдёте поддерживающих однодумцев.А с нашими банками ещё хуже, т к никакие скандалы и жалобы в соцсетях и форумах не помогут.Далее, могут заставлять сначала платить налог. а потом выдача средств.Опять же. несмотря на нарушение логики в этом, их мало будет волновать.Скажут - указ и всё.
ПС короче - ждём.Инфа может скоро появиться на Куне, у Карпиловского, на Форклоге.И настоятельно рекомендую в личных кабинетах сохранить историю ввода-вывода.Кстати, эта история с недавнего времени вытирается(Куна, Бинанс).Может экономия места, а может и др причины...
Кучинелли
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