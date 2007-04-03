Додано: Пон 27 кві, 2020 14:05

Сколько раз ты говорил себе: «Я этого не достоин», «У меня не получится», «Это невозможно» и т.п. Но почему? Почему ты позволяешь себе такое говорить? Кто сказал, что у тебя не получится? Кто сказал, что существуют какие-то рамки, за которые ты не способен выйти? А даже если б сказал? Ты сам автор своей жизни. Ты сам решаешь, кем тебе быть и что тебе делать.



Твои страхи и твоя неуверенность становятся реальностью только тогда, когда ты живешь в них!



Если ты допускаешь в свой разум страх, если фокусируешься на проблемах и неудачах, ты никогда не сможешь увидеть возможности. Твоя самая большая сила – в твоей голове. И то, на что ты ее направляешь – определяет твою жизнь.



Знаешь, ты не можешь контролировать погоду, курс доллара и вообще ты ничего не можешь контролировать, кроме одного и самого важного – своих мыслей. Они – начало всего. Мысли материальны. Если ты живешь в страхе и неуверенности, то ничего кроме своих страхов ты не увидишь. Нужно изменить свое мышление, и только тогда изменится твоя жизнь .



Перестань жить в клетке ума, которую ты сам себе построил, которую тебе быть может внушили родственники или друзья. Вникай в себя, задавай себе вопросы, и один самый важный из них: «Что делает меня счастливым???»



Когда ты знаешь, чего хочешь, что доставляет тебе настоящее удовольствие, направляй мысли на успех, верь в себя и каждый день делай шаг навстречу своей мечте. Проблемы, они были, есть и будут. Не фокусируйся на них, они тебе не нужны, их нужно решать, но не жить в них.



Как только ты изменишь свое мышление, отбросишь страхи и сомнения, твоя жизнь обретет краски, и ты почувствуешь силу.



Не бойся принимать решения, делай то, во что веришь и не давай никому рушить твои мечты, особенно себе самому .



Твои ограничения лишь в твоей голове. Ты сам создаешь свою жизнь.



Так сделай ее такой, какой хочешь видеть ее ТЫ!

Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.