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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 кві, 2020 12:24
Шашлик з дракончика
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:24
Я писал здесь неоднократно об этом.Но , видимо, это беспокоит местную спильноту в последнюю очередь.Что говорит о мнимости большинства описываемых на страницах действий.Имея приличные суммы х знает хде, нормальный человек явно побеспокоился бы о возможности их возврата.Лично я вчера всё вывел с бирж до выяснения ситуации.Она пока не понятная.
1 - был запрс о продлении на 6 мес вступления в силу закона . ответа на запрос или не было или я не знаю
2 - вероятно. что особых проблем не должно быть, но при условии обязательной верификации.Это не каждого устраивает.
3 - проблемы могут возникнуть следующие - блокировка средств до выяснения...чего. кого и т д.Где взял, где купил.У знакомого как то Бинанс требовал прислать видеозапись того. как он покупал введённую к ним криптовалюту.и пока он этого не сделает вошедшие битки были заблокированы. аккаунт был свободен только для переписки с саппортом.Не знаю подробностей, но месяца чз два средства и торговлю ему разблокировали.Но ессно видеозаписи такой у него и быть не могло.Т е вам могут поставить заведомо невыполнимое условие и парить ваши деньги сколь угодно долго.Пока вы не поднимете где нибудь в соцсетях мощный скандал и не найдёте поддерживающих однодумцев.А с нашими банками ещё хуже, т к никакие скандалы и жалобы в соцсетях и форумах не помогут.Далее, могут заставлять сначала платить налог. а потом выдача средств.Опять же. несмотря на нарушение логики в этом, их мало будет волновать.Скажут - указ и всё.
ПС короче - ждём.Инфа может скоро появиться на Куне, у Карпиловского, на Форклоге.И настоятельно рекомендую в личных кабинетах сохранить историю ввода-вывода.Кстати, эта история с недавнего времени вытирается(Куна, Бинанс).Может экономия места, а может и др причины...
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:33
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Наша шорт-банда таки попробует дракончика...
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:35
Пікнічьок
Ви є абсолютно праві. Немає в нас ніяких грошей! Це все фейк! Ми бавимося лише віртуальними фантиками, до яких немає нікому діла...І з фантиків наЛОХи не беруть. Це просто комп' ютерна гра!
Я вже багаття запалюю на шашличок, мангальчик поруч, червоне вино...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:41
Козак-характерник
Куме. я не хочу тебе лично писать. мне нет дела до твоих денег.Но когда ты тут заливал несколько недель сплошь прибыльные сделки. то, извини, любой хоть когда то торговавший на криптобирже. сразу мог понять очевидную неправдивость героизма.
ПС а зачем в постах приплетать религию, с головой у тя всё норм
Додано: Пон 27 кві, 2020 13:44
Попалили... Ну і славненько, тобто грошей немає.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 27 кві, 2020 14:05
Твои ограничения в твоей голове!
Сколько раз ты говорил себе: «Я этого не достоин», «У меня не получится», «Это невозможно» и т.п. Но почему? Почему ты позволяешь себе такое говорить? Кто сказал, что у тебя не получится? Кто сказал, что существуют какие-то рамки, за которые ты не способен выйти? А даже если б сказал? Ты сам автор своей жизни. Ты сам решаешь, кем тебе быть и что тебе делать.
Твои страхи и твоя неуверенность становятся реальностью только тогда, когда ты живешь в них!
Если ты допускаешь в свой разум страх, если фокусируешься на проблемах и неудачах, ты никогда не сможешь увидеть возможности. Твоя самая большая сила – в твоей голове. И то, на что ты ее направляешь – определяет твою жизнь.
Знаешь, ты не можешь контролировать погоду, курс доллара и вообще ты ничего не можешь контролировать, кроме одного и самого важного – своих мыслей. Они – начало всего. Мысли материальны. Если ты живешь в страхе и неуверенности, то ничего кроме своих страхов ты не увидишь. Нужно изменить свое мышление, и только тогда изменится твоя жизнь.
Перестань жить в клетке ума, которую ты сам себе построил, которую тебе быть может внушили родственники или друзья. Вникай в себя, задавай себе вопросы, и один самый важный из них: «Что делает меня счастливым???»
Когда ты знаешь, чего хочешь, что доставляет тебе настоящее удовольствие, направляй мысли на успех, верь в себя и каждый день делай шаг навстречу своей мечте. Проблемы, они были, есть и будут. Не фокусируйся на них, они тебе не нужны, их нужно решать, но не жить в них.
Как только ты изменишь свое мышление, отбросишь страхи и сомнения, твоя жизнь обретет краски, и ты почувствуешь силу.
Не бойся принимать решения, делай то, во что веришь и не давай никому рушить твои мечты, особенно себе самому.
Твои ограничения лишь в твоей голове. Ты сам создаешь свою жизнь.
Так сделай ее такой, какой хочешь видеть ее ТЫ!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:04
Все Казак,топиз..ся.Прокуратор из налоговой разопнет тебя в трусиках на доске объявлений на центральной площади Львова и спалит на костре как налогового уклониста,афериста и криптовалютчика на потеху 73% безумцев голосовавших за душевнобольного ссыкливого клоуна.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Пон 27 кві, 2020 16:27
Козак-характерник
был в игноре после того, как начал доставать квестора, хоть понял какого форумчанина-личность потеряли в том числе благодаря тебе? давай вже взрослей...
спрашивал - ему до сраки...
а шо делать?
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