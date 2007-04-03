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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1783178417851786

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 149
1) дно вже було пройдено
23%
35
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 17:55

  osafly написав:Все Казак,топиз..ся.Прокуратор из налоговой разопнет тебя в трусиках на доске объявлений на центральной площади Львова и спалит на костре как налогового уклониста,афериста и криптовалютчика на потеху 73% безумцев голосовавших за душевнобольного ссыкливого клоуна.

— Говорит, был бухгалтером, ну, мол, ревизия — то-се… А по роже видать: бандит. Ты иди глянь на этого бухгалтера! Иди глянь! Нож воткнет и не задумается этот бухгалтер.

— Погоди…Но мы же теперь выяснили, что я не бухгалтер… :) А брехун і божевільний.

  чик написав:Козак-характерник
был в игноре после того, как начал доставать квестора, хоть понял какого форумчанина-личность потеряли в том числе благодаря тебе? давай вже взрослей...
ПС а зачем в постах приплетать религию, с головой у тя всё норм

спрашивал - ему до сраки...

Ось не розумію, звідки ця байка, що я квестора погнав. Я ж нікому не зававжаю виступати тут. Був тут форумчанин Міккі, наклеп навів на мене, начебто це справа моїх рук...І пішло-поїхало... :) Та й я проти культу особистості. Тут всі на рівних. :)

П.С. Мені не до сраки. Просто я вірю і знаю, що Бог захищає козака. Певні події в житті засвідчили це. І я безмежно вдячний, за порятунок Отцю Небесному і Матінці Божій, Ісусу Христу і Духу Святому! Може це і виглядає, як божевілля, але це факт. А факт - найвпертіша річ в житті. Бог допомогає козаку скрізь. І нічого страшного не станеться, коли я вкотре подякую Йому за щедроти... :)

Господь сказав: «Істинно кажу вам: Якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не ввійдете в Небесне Царство» (Мт. 18:3).

Як ми повинні розуміти цю цитату з Біблії? Господь говорить до нас, щоби ми стали подібними до дітей.

Давайте подивимося, які вчинки здійснює дитина і, якою є її духовне життя. Коли карають дитину, вона плаче, а коли її хвалять – радіє. Якщо дитину в чомусь докоряють, то переважно вона не гнівається і дуже швидко забуває докори та образи. Похвалою дитина не гордиться і практично не звертає на неї уваги. Навіть, якщо в чомусь похвалять іншу дитину, то вона не ревнує і не переживає.

Дитина ні з ким не судиться і не сперечається, не зневажає нікого і не відчуває ненависті, бо їй невідоме це почуття. Дитина нічим не володіє, нікого не осуджує, нікому не завидує, не насміхається над своїм ближнім, не відчуває ворожості. Дитина не може лицемірити, не прагне світської слави та почестей, не забирає чужого багатства.

Дитина не прагне розкоші та багатства.

Вона ні про що не турбується, не боїться ні голоду, ні звірів, ні війни, ні переслідувань.

Живучи в багатстві, дитина не гордиться своїми статками. Перебуваючи в бідності, дитина не переживає про це. Побачивши жінку, не відчуває до неї пристрасті. Ідеальна дитина – це втілення краси, смирення, радості та доброти.

Сама, не усвідомлюючи того, дитина живе за Божими законами, не відповідає злом за зло, не тримає образи, не турбується про свої потреби тим самим, уповає завжди на Бога. Саме про ці найкращі людські риси, які притаманні дітям, говорить Господь.

Він радить людям взяти всі найкращі якості, які ми бачимо в дітях.

П.С. Так що в світ дорослих мені дорога запроторена. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:12

  Zebra написав:Дракоша таки оказался истинным разворотным паттерном, подтвердившим мои предполодения, полился кефирчик из всех щелей.

Батя, мангал вже готовий! :) Скоро м'ясо цього динозавра маринуватимемо на шашлик... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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2

 
Повідомлень: 28232
З нами з: 09.10.12
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 18:26

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Дуже тяжко до низу йдемо, а знизу скоро Азіати догори погонять знову на 7800
OptiX
 
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  #<1 ... 1783178417851786
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