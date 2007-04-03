Додано: Пон 27 кві, 2020 17:55

osafly написав: Все Казак,топиз..ся.Прокуратор из налоговой разопнет тебя в трусиках на доске объявлений на центральной площади Львова и спалит на костре как налогового уклониста,афериста и криптовалютчика на потеху 73% безумцев голосовавших за душевнобольного ссыкливого клоуна. Все Казак,топиз..ся.Прокуратор из налоговой разопнет тебя в трусиках на доске объявлений на центральной площади Львова и спалит на костре как налогового уклониста,афериста и криптовалютчика на потеху 73% безумцев голосовавших за душевнобольного ссыкливого клоуна.

чик написав: Козак-характерник

был в игноре после того, как начал доставать квестора, хоть понял какого форумчанина-личность потеряли в том числе благодаря тебе? давай вже взрослей...

ПС а зачем в постах приплетать религию, с головой у тя всё норм

спрашивал - ему до сраки... был в игноре после того, как начал доставать, хоть понял какого форумчанина-личность потеряли в том числе благодаря тебе? давай вже взрослей...спрашивал - ему до сраки...

— Говорит, был бухгалтером, ну, мол, ревизия — то-се… А по роже видать: бандит. Ты иди глянь на этого бухгалтера! Иди глянь! Нож воткнет и не задумается этот бухгалтер.— Погоди…Но мы же теперь выяснили, что я не бухгалтер…А брехун і божевільний.Ось не розумію, звідки ця байка, що я квестора погнав. Я ж нікому не зававжаю виступати тут. Був тут форумчанин Міккі, наклеп навів на мене, начебто це справа моїх рук...І пішло-поїхало...Та й я проти культу особистості. Тут всі на рівних.П.С. Мені не до сраки. Просто я вірю і знаю, що Бог захищає козака. Певні події в житті засвідчили це. І я безмежно вдячний, за порятунок Отцю Небесному і Матінці Божій, Ісусу Христу і Духу Святому! Може це і виглядає, як божевілля, але це факт. А факт - найвпертіша річ в житті. Бог допомогає козаку скрізь. І нічого страшного не станеться, коли я вкотре подякую Йому за щедроти...Господь сказав: «Істинно кажу вам: Якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не ввійдете в Небесне Царство» (Мт. 18:3).Як ми повинні розуміти цю цитату з Біблії? Господь говорить до нас, щоби ми стали подібними до дітей.Давайте подивимося, які вчинки здійснює дитина і, якою є її духовне життя. Коли карають дитину, вона плаче, а коли її хвалять – радіє. Якщо дитину в чомусь докоряють, то переважно вона не гнівається і дуже швидко забуває докори та образи. Похвалою дитина не гордиться і практично не звертає на неї уваги. Навіть, якщо в чомусь похвалять іншу дитину, то вона не ревнує і не переживає.Дитина ні з ким не судиться і не сперечається, не зневажає нікого і не відчуває ненависті, бо їй невідоме це почуття. Дитина нічим не володіє, нікого не осуджує, нікому не завидує, не насміхається над своїм ближнім, не відчуває ворожості. Дитина не може лицемірити, не прагне світської слави та почестей, не забирає чужого багатства.Дитина не прагне розкоші та багатства.Вона ні про що не турбується, не боїться ні голоду, ні звірів, ні війни, ні переслідувань.Живучи в багатстві, дитина не гордиться своїми статками. Перебуваючи в бідності, дитина не переживає про це. Побачивши жінку, не відчуває до неї пристрасті. Ідеальна дитина – це втілення краси, смирення, радості та доброти.Сама, не усвідомлюючи того, дитина живе за Божими законами, не відповідає злом за зло, не тримає образи, не турбується про свої потреби тим самим, уповає завжди на Бога. Саме про ці найкращі людські риси, які притаманні дітям, говорить Господь.Він радить людям взяти всі найкращі якості, які ми бачимо в дітях.П.С. Так що в світ дорослих мені дорога запроторена.