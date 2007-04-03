osafly написав:Все Казак,топиз..ся.Прокуратор из налоговой разопнет тебя в трусиках на доске объявлений на центральной площади Львова и спалит на костре как налогового уклониста,афериста и криптовалютчика на потеху 73% безумцев голосовавших за душевнобольного ссыкливого клоуна.
— Говорит, был бухгалтером, ну, мол, ревизия — то-се… А по роже видать: бандит. Ты иди глянь на этого бухгалтера! Иди глянь! Нож воткнет и не задумается этот бухгалтер.
— Погоди…Но мы же теперь выяснили, что я не бухгалтер… А брехун і божевільний.
чик написав:Козак-характерник был в игноре после того, как начал доставать квестора, хоть понял какого форумчанина-личность потеряли в том числе благодаря тебе? давай вже взрослей...
ПС а зачем в постах приплетать религию, с головой у тя всё норм
спрашивал - ему до сраки...
Ось не розумію, звідки ця байка, що я квестора погнав. Я ж нікому не зававжаю виступати тут. Був тут форумчанин Міккі, наклеп навів на мене, начебто це справа моїх рук...І пішло-поїхало... Та й я проти культу особистості. Тут всі на рівних.
П.С. Мені не до сраки. Просто я вірю і знаю, що Бог захищає козака. Певні події в житті засвідчили це. І я безмежно вдячний, за порятунок Отцю Небесному і Матінці Божій, Ісусу Христу і Духу Святому! Може це і виглядає, як божевілля, але це факт. А факт - найвпертіша річ в житті. Бог допомогає козаку скрізь. І нічого страшного не станеться, коли я вкотре подякую Йому за щедроти...
Господь сказав: «Істинно кажу вам: Якщо ви не навернетеся і не станете, як діти, не ввійдете в Небесне Царство» (Мт. 18:3).
Як ми повинні розуміти цю цитату з Біблії? Господь говорить до нас, щоби ми стали подібними до дітей.
Давайте подивимося, які вчинки здійснює дитина і, якою є її духовне життя. Коли карають дитину, вона плаче, а коли її хвалять – радіє. Якщо дитину в чомусь докоряють, то переважно вона не гнівається і дуже швидко забуває докори та образи. Похвалою дитина не гордиться і практично не звертає на неї уваги. Навіть, якщо в чомусь похвалять іншу дитину, то вона не ревнує і не переживає.
Дитина ні з ким не судиться і не сперечається, не зневажає нікого і не відчуває ненависті, бо їй невідоме це почуття. Дитина нічим не володіє, нікого не осуджує, нікому не завидує, не насміхається над своїм ближнім, не відчуває ворожості. Дитина не може лицемірити, не прагне світської слави та почестей, не забирає чужого багатства.
Дитина не прагне розкоші та багатства.
Вона ні про що не турбується, не боїться ні голоду, ні звірів, ні війни, ні переслідувань.
Живучи в багатстві, дитина не гордиться своїми статками. Перебуваючи в бідності, дитина не переживає про це. Побачивши жінку, не відчуває до неї пристрасті. Ідеальна дитина – це втілення краси, смирення, радості та доброти.
Сама, не усвідомлюючи того, дитина живе за Божими законами, не відповідає злом за зло, не тримає образи, не турбується про свої потреби тим самим, уповає завжди на Бога. Саме про ці найкращі людські риси, які притаманні дітям, говорить Господь.
Він радить людям взяти всі найкращі якості, які ми бачимо в дітях.
П.С. Так що в світ дорослих мені дорога запроторена.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Zebra написав:Дракоша таки оказался истинным разворотным паттерном, подтвердившим мои предполодения, полился кефирчик из всех щелей.
Я бы на Вашем месте,сильно не радовался...Роста без коррекции не бывает,как и наоборот.Ну скорректируется до 7.4К максимум и потом снова вгору.Неужели не верите,что мы теперь 8К не возьмем??И это-задача минимум..8400 должно быть,а может и все 9К
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Zebra написав:Дракоша таки оказался истинным разворотным паттерном, подтвердившим мои предполодения, полился кефирчик из всех щелей.
Я бы на Вашем месте,сильно не радовался...Роста без коррекции не бывает,как и наоборот.Ну скорректируется до 7.4К максимум и потом снова вгору.Неужели не верите,что мы теперь 8К не возьмем??И это-задача минимум..8400 должно быть,а может и все 9К
Многие монеты посыпались, тот же Тезос. А там вообще чистая статистика по лонгам и шортам. Монета сейчас как по мне то поводырь рынка. Куда она туда и все остальное. Типа как крысы, первая побежала с корабля.
Лонгисты будут пытаться откупать все эти проливы, просадки, но потом с каждым разом смирятся с неизбежным и пролив пойдет жестче, чем сейчас.
Zebra написав: Многие монеты посыпались, тот же Тезос. А там вообще чистая статистика по лонгам и шортам. Монета сейчас как по мне то поводырь рынка. Куда она туда и все остальное. Типа как крысы, первая побежала с корабля.
Лонгисты будут пытаться откупать все эти проливы, просадки, но потом с каждым разом смирятся с неизбежным и пролив пойдет жестче, чем сейчас.
Посыпалось то,что больше всего отросло..Не только XTZ,сосед-братуха Link-все тоже самое что и Тезос..Остальное-просто вообще тупо не растет,меньше чем биток-для альта это дно-донное..Сегодня вот Waves сделал отличную аквилибристику...Почти +20% и возврат почти к исходным уровням...за несколько часов,я уж было обрадовался Давно у Waves не было выстрела(года 1.5 точно),да и на новый протокол монета по моему перешла недавно...Пора бы и пропампить
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Козак-характерник написав:Ось не розумію, звідки ця байка, що я квестора погнав. Я ж нікому не зававжаю виступати тут. Був тут форумчанин Міккі, наклеп навів на мене, начебто це справа моїх рук...І пішло-поїхало...
ты дурня не липе мне, тода уже не интересовался банкпродуктутами, но читал малёхо твои постоянные наезды на квестора, покайся - иначе твой бог тебя и накажет если под ником Міккі имеешь ввиду mike41, то он трохи вычурно и непонятно даже для мене излагал, а в личке обычный чел, всё просто - надеюсь жив. ты тоже играешь роль, но с богом це вже занадто...