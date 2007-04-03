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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1784178517861787

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 149
1) дно вже було пройдено
23%
35
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 21:50

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Придерживаем шорты. Это дракон на мангале пручается.
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:01

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Конечно держите,на Ваших шортах дальше и пойдем..Главное чтоб Казак трусы по дороге не потерял,потому как к финишу,можно добраться уже натуристом :mrgreen: :mrgreen:
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osafly
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:02

Zebra
Та не, это походу все. Не дожали... Я настроился закрываться...хоть и в слабый плюс, но не минус.
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:05

  OptiX написав:Zebra
Та не, это походу все. Не дожали... Я настроился закрываться...хоть и в слабый плюс, но не минус.

Да, нагрянули монголы на пикничек и пытаются отбить своего дракошу...
Zebra
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:18

В преддверии халвинга битка решил проапдейтить данные по себестоимости его добычи.

Фиксированные параметры для расчетов:
1) Минимальная стоимость 1 ТH/s мошности = 24 доллара (исходя из цены Antminer S90 Pro 110 TH/s 2650 долларов, 3250 кВт/ч);
2) Сложность майнинга 15,96 T (хешрейт сети 110-120 EH/s).

Итого:
- себестоимость добычи 1 BTС при стоимости э/э 0,06 доллара = 7200 долларов;
- себестоимость добычи 1 BTС при стоимости э/э 0,05 доллара = 6750 долларов;
- себестоимость добычи 1 BTС при стоимости э/э 0,04 доллара = 6250 долларов.

12-го мая себестоимость х2. Отвалится ли часть хешрейта (с соответстующим падением сложности майнинга)? Да. Как сильно - неизвестно. С одной стороны, в условиях глобальной рецессии сделать х2 в цене продажи сложно. С другой, халвинг для майнеров - это на 100% предсказуемый и запланированный фактор, при этом они медленно, но уверенно продолжают наращивать мощности...

Прогноз цены не даю, но предпосылки вы поняли
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 22:29

zРадио
А есть калькуляции по BCH BSV? А то они как раз после халвинга и их цена не выросла, интересно сравнить.
Витаха
 
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