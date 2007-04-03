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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 кві, 2020 21:50
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Придерживаем шорты. Это дракон на мангале пручается.
Додано: Пон 27 кві, 2020 22:01
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Конечно держите,на Ваших шортах дальше и пойдем..Главное чтоб Казак трусы по дороге не потерял,потому как к финишу,можно добраться уже натуристом
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Додано: Пон 27 кві, 2020 22:02
Zebra
Та не, это походу все. Не дожали... Я настроился закрываться...хоть и в слабый плюс, но не минус.
Додано: Пон 27 кві, 2020 22:05
Додано: Пон 27 кві, 2020 22:18
В преддверии халвинга битка решил проапдейтить данные по себестоимости его добычи.
Фиксированные параметры для расчетов:
1) Минимальная стоимость 1 ТH/s мошности = 24 доллара (исходя из цены Antminer S90 Pro 110 TH/s 2650 долларов, 3250 кВт/ч);
2) Сложность майнинга 15,96 T (хешрейт сети 110-120 EH/s).
Итого:
- себестоимость добычи 1 BTС при стоимости э/э 0,06 доллара = 7200 долларов;
- себестоимость добычи 1 BTС при стоимости э/э 0,05 доллара = 6750 долларов;
- себестоимость добычи 1 BTС при стоимости э/э 0,04 доллара = 6250 долларов.
12-го мая себестоимость х2. Отвалится ли часть хешрейта (с соответстующим падением сложности майнинга)? Да. Как сильно - неизвестно. С одной стороны, в условиях глобальной рецессии сделать х2 в цене продажи сложно. С другой, халвинг для майнеров - это на 100% предсказуемый и запланированный фактор, при этом они медленно, но уверенно продолжают наращивать мощности...
Прогноз цены не даю, но предпосылки вы поняли
Додано: Пон 27 кві, 2020 22:29
zРадио
А есть калькуляции по BCH BSV? А то они как раз после халвинга и их цена не выросла, интересно сравнить.
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