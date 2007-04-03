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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Пон 27 кві, 2020 21:50
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Придерживаем шорты. Это дракон на мангале пручается.
Додано: Пон 27 кві, 2020 22:01
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Конечно держите,на Ваших шортах дальше и пойдем..Главное чтоб Казак трусы по дороге не потерял,потому как к финишу,можно добраться уже натуристом
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Додано: Пон 27 кві, 2020 22:02
Zebra
Та не, это походу все. Не дожали... Я настроился закрываться...хоть и в слабый плюс, но не минус.
Додано: Пон 27 кві, 2020 22:05
Додано: Пон 27 кві, 2020 22:18
В преддверии халвинга битка решил проапдейтить данные по себестоимости его добычи.
Фиксированные параметры для расчетов:
1) Минимальная стоимость 1 ТH/s мошности = 24 доллара (исходя из цены Antminer S90 Pro 110 TH/s 2650 долларов, 3250 кВт/ч);
2) Сложность майнинга 15,96 T (хешрейт сети 110-120 EH/s).
Итого:
- себестоимость добычи 1 BTС при стоимости э/э 0,06 доллара = 7200 долларов;
- себестоимость добычи 1 BTС при стоимости э/э 0,05 доллара = 6750 долларов;
- себестоимость добычи 1 BTС при стоимости э/э 0,04 доллара = 6250 долларов.
12-го мая себестоимость х2. Отвалится ли часть хешрейта (с соответстующим падением сложности майнинга)? Да. Как сильно - неизвестно. С одной стороны, в условиях глобальной рецессии сделать х2 в цене продажи сложно. С другой, халвинг для майнеров - это на 100% предсказуемый и запланированный фактор, при этом они медленно, но уверенно продолжают наращивать мощности...
Прогноз цены не даю, но предпосылки вы поняли
Додано: Пон 27 кві, 2020 22:29
zРадио
А есть калькуляции по BCH BSV? А то они как раз после халвинга и их цена не выросла, интересно сравнить.
Додано: Пон 27 кві, 2020 23:21
Додано: Пон 27 кві, 2020 23:25
Так, цей Міккі... Про роль, що я начебто граю...Так, життя - театр, а ми всі в ньому актори, є така прибаутка... Чесно, граю я ну зовсім трошки, а так намагаюся бути щирим... Доволі часто, люди сприймають щирість за брехню, а брехню за правду. Все так переплутане в нашому житті. Тобто кожний крутиться тут як може... А вірити, не вірити, в що вірити, кому дорвіряти-не довіряти...то таке, діло власних вподобань.... Тут кожний має свій вибір, яким нас наділив Господь. Тому сприймаємо тут кожного таким яким він сам себе презентує: мультяшним образом чи справжнім. Ну а якщо, певні персонажи викликають таку відразу, що дивитичся не можна, то є кнопочка ігнор. Я нею ніколи не користався і не скористаюся. Що стосується покаяння, то це внутрішній, інтимний, психічний акт, а не зовнішня презентація. Немає нам суворішого судді, ніж власна совість, а бути стражником чужої совісті, я не хочу. Тому дивимося на питання ширше, а на людину поблажливо. І хай нас всіх Бог оберігає! Такий ліричний відступ...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 27 кві, 2020 23:31
Головне не поспішати. Шашлик буде файний! Відпочинок - кайф!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Пон 27 кві, 2020 23:39
Пока нет, наблюдаю. Уже что 300, что 200уе погоды не сыграет большой. Хотелось бы овер 500. Но я не такой самоуверенный, як Козак. Но рано или поздно такое наказывается, как и жадность. И Боженька не поможет)
Востаннє редагувалось OptiX в Пон 27 кві, 2020 23:43, всього редагувалось 1 раз.
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