Витаха написав:zРадио А есть калькуляции по BCH BSV? А то они как раз после халвинга и их цена не выросла, интересно сравнить.
Посчитать можно, но, боюсь, это бессмысленно.
Дело в том, что кэши (оба два) живут на том же алгоритме шифрования, что и биткоин - sha256, и их хешрейты настолько малы, что не оказывают никакого влияния на рынок майнинга (1-2% от хешрейта битка). Произошел там халвинг и снизилась награда - не проблема, переключились на майнинг битка. Цену гнать вверх необязательно.
Другое дело - халвинг битка. Такую майнинговую емкость никуда не сбросишь, да и добыча деда - это один уровень риска, а добыча говноальтов - другой.
В принципе, я не исключаю, что после халвинга битка кэши качественно пропампят (выше самого битка) и скинут туда часть хешрейта. Но это все временно и несистемно. Халвинг кэшей не запускает ценовое ралли, это слишком незначительное событие в криптомире. А вот халвинг битка - фундаментальный фактор, свидетельствующий о снижении инфляции и способствующий формированию дефицита предложения.
К слову, об инфляции... когда-то писал, но повторюсь. Ближайший халвинг запускает очень интересный процесс - уменьшение инфляции биткоина до уровней ниже и доллара, и золота.
Среднегодовая инфляция доллара - 1,9% (а в 2020-2021, наверняка, будет сильно выше). Добыча золота в год - 1,7% от мировых запасов. Эмиссия биткоина до халвинга - 3,2% в год. Эмиссия биткоина после халвинга - 1,6% в год.
Zebra написав:Дракоша таки оказался истинным разворотным паттерном, подтвердившим мои предполодения, полился кефирчик из всех щелей.
Тайлер, я надеюсь ты там в лонг вошел?
де там? і як довго надієшся?
п.с. коли шукав точко входу, я відписувався, стопили 2 рази на V відскоку і 1 раз на качельному рості, чи висадять на наступному проливові, будемо подивитися, поточна формація вимагає росту об'ємів ...
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
OptiX написав:я не такой самоуверенный, як Козак. Но рано или поздно такое наказывается, как и жадность. И Боженька не поможет)
Не плутайте самовпевненність і Боже одкровення. Я знаю, що Бог дасть хліб насущний козаку і рибу... І чекаю манни небесної, щоб отримати сили для споживання піщи духовної.
Когда народ после чудесного насыщения стал ходить за Иисусом Христом, с тем чтобы еще и еще поесть чудесного обеда, тогда Господь сказал им обличительно: Истинно говорю вам: вы ищите Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытилисъ. Старайтесъ не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнъ вечную, которую даст вам Сын человеческий. Истинно говорю вам: Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий естъ тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкатъ, и верующий в Меня не будет жаждатъ никогда (Ин. 6, 26-27, 32-33, 35). Пища земная, тленная укрепляет только тело, а не душу бессмертную
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.