Додано: Пон 27 кві, 2020 23:39

Витаха написав: zРадио

А есть калькуляции по BCH BSV? А то они как раз после халвинга и их цена не выросла, интересно сравнить. А есть калькуляции по BCH BSV? А то они как раз после халвинга и их цена не выросла, интересно сравнить.

Посчитать можно, но, боюсь, это бессмысленно.Дело в том, что кэши (оба два) живут на том же алгоритме шифрования, что и биткоин - sha256, и их хешрейты настолько малы, что не оказывают никакого влияния на рынок майнинга (1-2% от хешрейта битка). Произошел там халвинг и снизилась награда - не проблема, переключились на майнинг битка. Цену гнать вверх необязательно.Другое дело - халвинг битка. Такую майнинговую емкость никуда не сбросишь, да и добыча деда - это один уровень риска, а добыча говноальтов - другой.В принципе, я не исключаю, что после халвинга битка кэши качественно пропампят (выше самого битка) и скинут туда часть хешрейта. Но это все временно и несистемно. Халвинг кэшей не запускает ценовое ралли, это слишком незначительное событие в криптомире. А вот халвинг битка - фундаментальный фактор, свидетельствующий о снижении инфляции и способствующий формированию дефицита предложения.К слову, об инфляции... когда-то писал, но повторюсь. Ближайший халвинг запускает очень интересный процесс - уменьшение инфляции биткоина до уровней ниже и доллара, и золота.Среднегодовая инфляция доллара - 1,9% (а в 2020-2021, наверняка, будет сильно выше).Добыча золота в год - 1,7% от мировых запасов.Эмиссия биткоина до халвинга - 3,2% в год.Эмиссия биткоина после халвинга -в год.