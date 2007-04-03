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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1786178717881789>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 149
1) дно вже було пройдено
23%
35
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 23:39

  Витаха написав:zРадио
А есть калькуляции по BCH BSV? А то они как раз после халвинга и их цена не выросла, интересно сравнить.


Посчитать можно, но, боюсь, это бессмысленно.

Дело в том, что кэши (оба два) живут на том же алгоритме шифрования, что и биткоин - sha256, и их хешрейты настолько малы, что не оказывают никакого влияния на рынок майнинга (1-2% от хешрейта битка). Произошел там халвинг и снизилась награда - не проблема, переключились на майнинг битка. Цену гнать вверх необязательно.

Другое дело - халвинг битка. Такую майнинговую емкость никуда не сбросишь, да и добыча деда - это один уровень риска, а добыча говноальтов - другой.

В принципе, я не исключаю, что после халвинга битка кэши качественно пропампят (выше самого битка) и скинут туда часть хешрейта. Но это все временно и несистемно. Халвинг кэшей не запускает ценовое ралли, это слишком незначительное событие в криптомире. А вот халвинг битка - фундаментальный фактор, свидетельствующий о снижении инфляции и способствующий формированию дефицита предложения.

К слову, об инфляции... когда-то писал, но повторюсь. Ближайший халвинг запускает очень интересный процесс - уменьшение инфляции биткоина до уровней ниже и доллара, и золота.

Среднегодовая инфляция доллара - 1,9% (а в 2020-2021, наверняка, будет сильно выше).
Добыча золота в год - 1,7% от мировых запасов.
Эмиссия биткоина до халвинга - 3,2% в год.
Эмиссия биткоина после халвинга - 1,6% в год.
zРадио
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 23:47

  Zebra написав:Дракоша таки оказался истинным разворотным паттерном, подтвердившим мои предполодения, полился кефирчик из всех щелей.

Тайлер, я надеюсь ты там в лонг вошел?

де там? і як довго надієшся? :mrgreen:

п.с. коли шукав точко входу, я відписувався, стопили 2 рази на V відскоку і 1 раз на качельному рості, чи висадять на наступному проливові, будемо подивитися, поточна формація вимагає росту об'ємів ...

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якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: Пон 27 кві, 2020 23:52

  lrs7719 написав:Приветствую всех!
В связи с введением завтра закона по финмону, какие будут мысли по поводу ввода/вывода с Бинанса/Куны? До 5000 за раз?

ніяких думок, вже майже рік виводжу тільки наліком, ... при чому один і той же оптовий оператор, як для валюти, так і для тезера 8)
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 00:12

  OptiX написав:я не такой самоуверенный, як Козак. Но рано или поздно такое наказывается, как и жадность. И Боженька не поможет)

Не плутайте самовпевненність і Боже одкровення. Я знаю, що Бог дасть хліб насущний козаку і рибу... :) І чекаю манни небесної, щоб отримати сили для споживання піщи духовної.

Когда народ после чудесного насыщения стал ходить за Иисусом Христом, с тем чтобы еще и еще поесть чудесного обеда, тогда Господь сказал им обличительно: Истинно говорю вам: вы ищите Меня не потому, что видели чудеса, но потому, что ели хлеб и насытилисъ. Старайтесъ не о пище тленной, но о пище, пребывающей в жизнъ вечную, которую даст вам Сын человеческий. Истинно говорю вам: Отец Мой дает вам истинный хлеб с небес. Ибо хлеб Божий естъ тот, который сходит с небес и дает жизнь миру. Я есмь хлеб жизни; приходящий ко Мне не будет алкатъ, и верующий в Меня не будет жаждатъ никогда (Ин. 6, 26-27, 32-33, 35). Пища земная, тленная укрепляет только тело, а не душу бессмертную
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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 00:18

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Монголо-татары посягают на наше драконье мясо.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 00:19

  Zebra написав:Монголо-татары посягают на наше драконье мясо.

Це тимчасово. Спепелить їх праведний вогонь! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 00:36

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Я не могу на это смотреть, осталось пол доллара до точки безубыточности. Держать строй все труднее.

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Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 00:40

  Zebra написав:Я не могу на это смотреть, осталось пол доллара до точки безубыточности.

А от уявіть, як кефір проллється, якщо біток на 2800$ cходить. :) Друге 13 березня з новим лоєм....Ото вєсєлуха буде... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 00:44

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

пульс від втраченої вигоди в 500 евро стає частіше, переповнюють емоції - зради, люті, невігластва

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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 00:46

ZebraВсі соки в біток вичавлюють. Але грохнуться всі.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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