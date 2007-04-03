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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 кві, 2020 00:47
Козак-характерник написав:Zebra
Всі соки в біток вичавлюють. Але грохнуться всі.
Хочуть стягнути з нас шорти
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Додано: Вів 28 кві, 2020 00:51
OptiХ ты как?
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Додано: Вів 28 кві, 2020 00:52
Zebra написав: Козак-характерник написав:Zebra
Всі соки в біток вичавлюють. Але грохнуться всі.
Хочуть стягнути з нас шорти
Угу...вже багато наших полягло...
Стільки вже ліквідацій було. Але свято наближається....
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 00:57
Сегодня Тезера +232 млн штукhttps://stablecoinstats.com/
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Zebra
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Додано: Вів 28 кві, 2020 01:02
Підтримують штучно стоячьок дєда-старпьора.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 28 кві, 2020 02:28
Закрыл в ноль. Вся ночь впереди. Хочу спать спокойно.
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OptiX
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Додано: Вів 28 кві, 2020 02:57
OptiX написав:
Закрыл в ноль. Вся ночь впереди. Хочу спать спокойно.
Хорошо, значит растем на шортистах.
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Zebra
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