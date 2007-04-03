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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1786178717881789

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 149
1) дно вже було пройдено
23%
35
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 149
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 00:47

  Козак-характерник написав:ZebraВсі соки в біток вичавлюють. Але грохнуться всі.

Хочуть стягнути з нас шорти :evil:
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 00:51

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

OptiХ ты как?
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 00:52

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:ZebraВсі соки в біток вичавлюють. Але грохнуться всі.

Хочуть стягнути з нас шорти :evil:

Угу...вже багато наших полягло... :) Стільки вже ліквідацій було. Але свято наближається.... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 00:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Сегодня Тезера +232 млн штук

https://stablecoinstats.com/
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 01:02

  Zebra написав:Сегодня Тезера +232 млн штук

https://stablecoinstats.com/

Підтримують штучно стоячьок дєда-старпьора. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 02:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Закрыл в ноль. Вся ночь впереди. Хочу спать спокойно.
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 02:57

  OptiX написав:Закрыл в ноль. Вся ночь впереди. Хочу спать спокойно.

Хорошо, значит растем на шортистах.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 07:09

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Обидно. Очканул, закрыл на пике...
OptiX
 
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