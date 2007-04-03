Хочуть стягнути з нас шорти
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 кві, 2020 00:47
Додано: Вів 28 кві, 2020 00:51
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
OptiХ ты как?
Додано: Вів 28 кві, 2020 00:52
Угу...вже багато наших полягло... Стільки вже ліквідацій було. Але свято наближається....
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 28 кві, 2020 00:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Сегодня Тезера +232 млн штук
Додано: Вів 28 кві, 2020 01:02
Підтримують штучно стоячьок дєда-старпьора.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 28 кві, 2020 02:28
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Закрыл в ноль. Вся ночь впереди. Хочу спать спокойно.
Додано: Вів 28 кві, 2020 02:57
Додано: Вів 28 кві, 2020 07:09
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Обидно. Очканул, закрыл на пике...
Додано: Вів 28 кві, 2020 09:11
да... Судя по поступающей инфе вопрос наверное в налогооблажении операций. И вот опять же непонятно - кто будет проводить фин.мон (первичный вроде как банки)...
По поводу истории - на Эксмо по запросу тех помощь оперативно присылала историю ввода-вывода.
Додано: Вів 28 кві, 2020 09:33
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
За ночь на Binance заведено 11100 битков (whalebotalert).
А ещё ночью с меня чуть не стащили 45 долларовые шорты.
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