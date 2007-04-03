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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 кві, 2020 10:13
OptiX написав:
Обидно. Очканул, закрыл на пике...
Вот как раз сейчас цена вновь отскочила, можно по 195 перезайти.
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Додано: Вів 28 кві, 2020 10:22
Zebra написав: OptiX написав:
Обидно. Очканул, закрыл на пике...
Вот как раз сейчас цена вновь отскочила, можно по 195 перезайти.
Вижу, не нравится мне этот затянувшийся флет и накопление. Посижу на заборе, или может поскальплю позже...
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OptiX
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Додано: Вів 28 кві, 2020 10:29
OptiX написав: Zebra написав: OptiX написав:
Обидно. Очканул, закрыл на пике...
Вот как раз сейчас цена вновь отскочила, можно по 195 перезайти.
Вижу, не нравится мне этот затянувшийся флет и накопление. Посижу на заборе, или может поскальплю позже...
Как по мне то это уже затухающий движ.
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Zebra
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Додано: Вів 28 кві, 2020 11:20
Козак-характерник написав:
П.С. Так що в світ дорослих мені дорога запроторена.
тебе виднее, надеюсь твой боги и дали буде с тобой - удачи
попизше палюбому поймёшь...
а шо делать?
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