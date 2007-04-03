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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1787178817891790

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 150
1) дно вже було пройдено
24%
36
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:13

  OptiX написав:Обидно. Очканул, закрыл на пике...

Вот как раз сейчас цена вновь отскочила, можно по 195 перезайти.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:22

  Zebra написав:
  OptiX написав:Обидно. Очканул, закрыл на пике...

Вот как раз сейчас цена вновь отскочила, можно по 195 перезайти.

Вижу, не нравится мне этот затянувшийся флет и накопление. Посижу на заборе, или может поскальплю позже...
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 10:29

  OptiX написав:
  Zebra написав:
  OptiX написав:Обидно. Очканул, закрыл на пике...

Вот как раз сейчас цена вновь отскочила, можно по 195 перезайти.

Вижу, не нравится мне этот затянувшийся флет и накопление. Посижу на заборе, или может поскальплю позже...

Как по мне то это уже затухающий движ.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:20

  Козак-характерник написав:П.С. Так що в світ дорослих мені дорога запроторена.

тебе виднее, надеюсь твой боги и дали буде с тобой - удачи :wink: попизше палюбому поймёшь...
а шо делать?
чик
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 11:34

  OptiX написав:Вижу, не нравится мне этот затянувшийся флет и накопление. Посижу на заборе, или может поскальплю позже...


Это уже не накопление,ну разве что хомяконакопление..Накопление было от 5К до 6600,не зря мы в том диапазоне чуть больше месяца проболтались...Теперь-это уже...как сказал бы Казак- "крестная хода" к целям..
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 12:33

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Оно понятно что кто хотел, уже скупился на дне, я о локальном накоплении, все же появляются хомяки запрыгивающие в последний типа хвост ракеты, но как извесно, таких чаще всего прокатывают на *уях...
OptiX
 
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