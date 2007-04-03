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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 кві, 2020 10:13
OptiX написав:
Обидно. Очканул, закрыл на пике...
Вот как раз сейчас цена вновь отскочила, можно по 195 перезайти.
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Zebra
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Додано: Вів 28 кві, 2020 10:22
Zebra написав: OptiX написав:
Обидно. Очканул, закрыл на пике...
Вот как раз сейчас цена вновь отскочила, можно по 195 перезайти.
Вижу, не нравится мне этот затянувшийся флет и накопление. Посижу на заборе, или может поскальплю позже...
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Додано: Вів 28 кві, 2020 10:29
OptiX написав: Zebra написав: OptiX написав:
Обидно. Очканул, закрыл на пике...
Вот как раз сейчас цена вновь отскочила, можно по 195 перезайти.
Вижу, не нравится мне этот затянувшийся флет и накопление. Посижу на заборе, или может поскальплю позже...
Как по мне то это уже затухающий движ.
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Zebra
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Додано: Вів 28 кві, 2020 11:20
Козак-характерник написав:
П.С. Так що в світ дорослих мені дорога запроторена.
тебе виднее, надеюсь твой боги и дали буде с тобой - удачи
попизше палюбому поймёшь...
а шо делать?
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Додано: Вів 28 кві, 2020 11:34
OptiX написав:
Вижу, не нравится мне этот затянувшийся флет и накопление. Посижу на заборе, или может поскальплю позже...
Это уже не накопление,ну разве что хомяконакопление..Накопление было от 5К до 6600,не зря мы в том диапазоне чуть больше месяца проболтались...Теперь-это уже...как сказал бы Казак- "крестная хода" к целям..
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osafly
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Додано: Вів 28 кві, 2020 12:33
Оно понятно, что кто хотел, уже скупился на дне. Я о локальном накоплении. Все же появляются хомяки запрыгивающие в последний типа хвост ракеты, но как извесно, таких чаще всего прокатывают на *уях...
Востаннє редагувалось OptiX
в Вів 28 кві, 2020 13:40, всього редагувалось 1 раз.
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OptiX
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Додано: Вів 28 кві, 2020 13:40
Zebra написав:
Как по мне то это уже затухающий движ.
Угу. При мінімальному проливі бітка, альти сипляться в 2 рази швидше. Особливо зек, мабуть відгуляв вже на волі. Тепер знов нехай повертається на звичне місце, себто на парашу...
osafly написав:
Это уже не накопление,ну разве что хомяконакопление..
Абсолютно вірно.
osafly написав:
чуть больше месяца проболтались...Теперь-это уже...как сказал бы Казак- "крестная хода" к целям..
Найцікавіше, наскільки глибока і інтенсивна буде стрижка...
чик написав:
тебе виднее, надеюсь твой боги и дали буде с тобой - удачи
попизше палюбому поймёшь...
Дякую, брате!
Навзаєм! Хай Бог береже!
Бог один.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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