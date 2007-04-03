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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1789179017911792>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 150
1) дно вже було пройдено
24%
36
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:52

  Vitaka написав:П.С. КХ, а как быть тем, хто не верующий?

Це не має значення. Бог нас всіх любить і чекає, навіть, якщо ми забули за Нього, або не знали, з якихось причин. :) Далі, вибір за нами. Ніхто силком на мотузці не тягне за собою. Це повинен бути усвідомленний вибір - впустити Бога в своє життя.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 14:57

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Zebra, никаких инвестиций. Просто шорты вдел :)
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:01

  Vitaka написав:Zebra, никаких инвестиций. Просто шорты вдел :)

Час інвестицій минув, як на мене. Був хайп 2017, для реклами галузі. Тепер настав час щоденної праці - трейдингу. З цього треба танцювати - мацяти щодня живу копійочку, а не чекати туземунів, щоб зірвати куш в казино. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:05

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  sportmercedes написав:Не бачу жодних причин для росту найближчим часом.


причина сама банальна - різкий друк тезера (нічим не забезпечених крипто-фантиків по суті, адже кантора так і не пройшла фін.аудит)
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:17

  greenozon написав:
  sportmercedes написав:Не бачу жодних причин для росту найближчим часом.


причина сама банальна - різкий друк тезера (нічим не забезпечених крипто-фантиків по суті, адже кантора так і не пройшла фін.аудит)

Але тезер же ж треба купляти за уполнє реальні бакси... :) Чи за крипту. Так що тут палка з двома кінцями. І де межа гнучкості цієї палки? Питання. Тому лише трейдинг інтрадей і скальпинг. І з кредитним плечем, а не за свої. Тільки з плечем гра вартує свічок. На свої гроші особливо не розгуляєшся. :) Є рівень проторговки тут і зараз. Завтра буде завтра.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:28

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:Але тезер же ж треба купляти за уполнє реальні бакси..


Тю, хто вам сказав таку дурницю
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:34

  greenozon написав:
  Козак-характерник написав:Але тезер же ж треба купляти за уполнє реальні бакси..


Тю, хто вам сказав таку дурницю

Навіть той, хто друкує тезер, має на меті конвертувати їх в справжній бакс.... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:36

  sportmercedes написав:Який рівень прогнозуєте по BTC? 8200 чи ще далі?
Особисто я невелику частину злив по 7500. Дійдем до 12 зіллью все що лежало 2 роки в холді.
На мою думку падіння буде різке. Не бачу жодних причин для росту найближчим часом. МММ-2020 і чиста спекуляція.

Так зростання перед халвінгом.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:42

Ріплу почали пампити. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 15:53

  Козак-характерник написав:Ріплу почали пампити. :)

А у тебя он лежит в загашнике,как у настоящего сектанта-рипловода в прошлом,или все на шорты слил??Думаю желающих продать это г.... будет столько,что полноценного пампа не выйдет,полетит он обратно скоро как каменюка вниз...Более конченого альта из первой 30-наверное и найти,и придумать-сложно.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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