Це не має значення. Бог нас всіх любить і чекає, навіть, якщо ми забули за Нього, або не знали, з якихось причин. Далі, вибір за нами. Ніхто силком на мотузці не тягне за собою. Це повинен бути усвідомленний вибір - впустити Бога в своє життя.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 кві, 2020 14:52
Це не має значення. Бог нас всіх любить і чекає, навіть, якщо ми забули за Нього, або не знали, з якихось причин. Далі, вибір за нами. Ніхто силком на мотузці не тягне за собою. Це повинен бути усвідомленний вибір - впустити Бога в своє життя.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 28 кві, 2020 14:57
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Zebra, никаких инвестиций. Просто шорты вдел
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:01
Час інвестицій минув, як на мене. Був хайп 2017, для реклами галузі. Тепер настав час щоденної праці - трейдингу. З цього треба танцювати - мацяти щодня живу копійочку, а не чекати туземунів, щоб зірвати куш в казино.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:05
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
причина сама банальна - різкий друк тезера (нічим не забезпечених крипто-фантиків по суті, адже кантора так і не пройшла фін.аудит)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:17
Але тезер же ж треба купляти за уполнє реальні бакси... Чи за крипту. Так що тут палка з двома кінцями. І де межа гнучкості цієї палки? Питання. Тому лише трейдинг інтрадей і скальпинг. І з кредитним плечем, а не за свої. Тільки з плечем гра вартує свічок. На свої гроші особливо не розгуляєшся. Є рівень проторговки тут і зараз. Завтра буде завтра.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:28
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Тю, хто вам сказав таку дурницю
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:34
Навіть той, хто друкує тезер, має на меті конвертувати їх в справжній бакс....
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:36
Так зростання перед халвінгом.
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:42
Ріплу почали пампити.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:53
А у тебя он лежит в загашнике,как у настоящего сектанта-рипловода в прошлом,или все на шорты слил??Думаю желающих продать это г.... будет столько,что полноценного пампа не выйдет,полетит он обратно скоро как каменюка вниз...Более конченого альта из первой 30-наверное и найти,и придумать-сложно.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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