причина сама банальна - різкий друк тезера (нічим не забезпечених крипто-фантиків по суті, адже кантора так і не пройшла фін.аудит)
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:05
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
причина сама банальна - різкий друк тезера (нічим не забезпечених крипто-фантиків по суті, адже кантора так і не пройшла фін.аудит)
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:17
Але тезер же ж треба купляти за уполнє реальні бакси... Чи за крипту. Так що тут палка з двома кінцями. І де межа гнучкості цієї палки? Питання. Тому лише трейдинг інтрадей і скальпинг. І з кредитним плечем, а не за свої. Тільки з плечем гра вартує свічок. На свої гроші особливо не розгуляєшся. Є рівень проторговки тут і зараз. Завтра буде завтра.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:28
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Тю, хто вам сказав таку дурницю
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:34
Навіть той, хто друкує тезер, має на меті конвертувати їх в справжній бакс....
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:36
Так зростання перед халвінгом.
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:42
Ріплу почали пампити.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:53
А у тебя он лежит в загашнике,как у настоящего сектанта-рипловода в прошлом,или все на шорты слил??Думаю желающих продать это г.... будет столько,что полноценного пампа не выйдет,полетит он обратно скоро как каменюка вниз...Более конченого альта из первой 30-наверное и найти,и придумать-сложно.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Вів 28 кві, 2020 15:57
Злив на шорти.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:54
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Стеллар люмен пампили перед этим. Этого стоило ожидать.
Начинаю переживать за свой эфир шорт, можем посвистеть на 200+
Додано: Вів 28 кві, 2020 16:56
Нічого страшного. Перечекаємо. Чим більше шафа, тим гучніше падає... Смакуємо попкорн і дивимося на хомок в барабані.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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