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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 кві, 2020 18:47
ТузеПУК
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 28 кві, 2020 18:48
Я %40 XLM закрыл по 0.0696...Остальное расставил лестницей до 0.08.Такое же г....как и рипл...Если залезет выше 0.08,в чем сомневаюсь-войду в шорт по нему(по обстановке)
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Вів 28 кві, 2020 18:51
osafly Куме, а Ти на споті власним коштом торгуєш? Чи з плечем?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 28 кві, 2020 18:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Козаче, у скільки тобі обходиться твій шорт на день? (займ)
Додано: Вів 28 кві, 2020 19:00
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Спот,в основном..И маржиналка с небольшим плечом...По обстановке..Во фьючерсы не лезу-этот экстремум не для меня...Жду еще роста...Может будет коррекция,но рост за 8-должен быть однозначно..Не сейчас,так после коррекции продолжится.Когда еще расти,если не сейчас-чисто логически даже подумать...и раньше об этом говорил.Летом и осенью-сомневаюсь что будет такая возможность,а падать бесконечно-не получится,нужно падать с каких то вершин...на которые-нужно успеть забраться и время-пока еще есть.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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