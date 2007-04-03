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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 кві, 2020 18:47
ТузеПУК
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 28 кві, 2020 18:48
Я %40 XLM закрыл по 0.0696...Остальное расставил лестницей до 0.08.Такое же г....как и рипл...Если залезет выше 0.08,в чем сомневаюсь-войду в шорт по нему(по обстановке)
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Вів 28 кві, 2020 18:51
osafly Куме, а Ти на споті власним коштом торгуєш? Чи з плечем?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 28 кві, 2020 18:56
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Козаче, у скільки тобі обходиться твій шорт на день? (займ)
Додано: Вів 28 кві, 2020 19:00
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Спот,в основном..И маржиналка с небольшим плечом...По обстановке..Во фьючерсы не лезу-этот экстремум не для меня...Жду еще роста...Может будет коррекция,но рост за 8-должен быть однозначно..Не сейчас,так после коррекции продолжится.Когда еще расти,если не сейчас-чисто логически даже подумать...и раньше об этом говорил.Летом и осенью-сомневаюсь что будет такая возможность,а падать бесконечно-не получится,нужно падать с каких то вершин...на которые-нужно успеть забраться и время-пока еще есть.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Додано: Вів 28 кві, 2020 19:07
Нічого не вартує, в тому то і фішка... Я навіть заробляю на тому (FUNDING_FEE). Якщо ставка фінансування позитивна, то лонги платять шортам. І навпаки. Вже приблизно 17$ накапало, поки чекаю в мінусі... І від рефералів капає...Дякую Їм!
Финансирование происходит каждые 8 часов в X раз. Если у трейдеров есть открытые позиции, то они несут ответственность за финансирование платежей в любом направлении. Если у трейдеров нет открытых позиций, то они не несут ответственности за финансирование.
Финансирование рассчитывается следующим образом:
Сумма финансирования=Номинальная стоимость позиций×Ставка финансирования
Обратите внимание, что все расчеты финансирования включают кредитное плечо. Другими словами, при максимальном кредитном плече 20-1 ваша сумма финансирования (положительная или отрицательная) может в 20 раз превышать сумму обеспечения. Когда ставка финансирования положительная, владельцы длинных позиций (лонгов) платят владельцам коротких позиций (шортов). Когда ставка отрицательная, шорты платят лонгам. Важное примечание: Binance не взимает комиссии за переводы по ставке финансирования; они переходят напрямую между трейдерами.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 28 кві, 2020 19:22
Дарма. Вивчи питання глибше. При грамотній стратегії, завжди в плюсі будеш по ітогу. І ставай моїм рефералом! Зебра, також... Це бомбезна тема, мої реферали торгують бачу норм... Їм добре (кешбек 10% на комісії) і козаку пасивна копійчина капає на морозиво! Теж 10% від комісій реферала. Таке партнерство взаємовигідне!
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 28 кві, 2020 19:30
Ось тільки що ще капнуло... Капає в 03.00, 11.00, 19.00.... Приєднуйтеся всі бажаючі, до екосистеми... Реферальні коди і посилання тут. Криптовалюты , рынок криптовалют
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 28 кві, 2020 20:10
Вот и дождались
Вот и дождались...очередной неопределённости и ожидания
Додано: Вів 28 кві, 2020 20:15
З'їсти-то він з'їсть! Тільки хто йому дасть?
Злобні клоуни... Ржунімагу... "все субъекты первичного финмониторинга начнут проводить финмониторинг виртуальных активов"....Жаба дусить, а руки короткі. Краще б наЛОХ з депозитів прибрали, дурні.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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