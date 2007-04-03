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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1790179117921793>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 150
1) дно вже було пройдено
24%
36
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 18:47

ТузеПУК

З 13.03.2020 по сьогодні, ріст з відкатами на 103%. Час стригти! :)
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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 18:48

  Zebra написав:Стеллар люмен пампили перед этим. Этого стоило ожидать.

Начинаю переживать за свой эфир шорт, можем посвистеть на 200+


Я %40 XLM закрыл по 0.0696...Остальное расставил лестницей до 0.08.Такое же г....как и рипл...Если залезет выше 0.08,в чем сомневаюсь-войду в шорт по нему(по обстановке)
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 18:51

osafly Куме, а Ти на споті власним коштом торгуєш? :) Чи з плечем?
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 18:56

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Козаче, у скільки тобі обходиться твій шорт на день? (займ)
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:00

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Козак-характерник написав:osafly Куме, а Ти на споті власним коштом торгуєш? :) Чи з плечем?


Спот,в основном..И маржиналка с небольшим плечом...По обстановке..Во фьючерсы не лезу-этот экстремум не для меня...Жду еще роста...Может будет коррекция,но рост за 8-должен быть однозначно..Не сейчас,так после коррекции продолжится.Когда еще расти,если не сейчас-чисто логически даже подумать...и раньше об этом говорил.Летом и осенью-сомневаюсь что будет такая возможность,а падать бесконечно-не получится,нужно падать с каких то вершин...на которые-нужно успеть забраться и время-пока еще есть.
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:07

  Zebra написав:Козаче, у скільки тобі обходиться твій шорт на день? (займ)

Нічого не вартує, в тому то і фішка... :) Я навіть заробляю на тому (FUNDING_FEE). Якщо ставка фінансування позитивна, то лонги платять шортам. І навпаки. Вже приблизно 17$ накапало, поки чекаю в мінусі... :) І від рефералів капає...Дякую Їм! :)

Финансирование происходит каждые 8 часов в X раз. Если у трейдеров есть открытые позиции, то они несут ответственность за финансирование платежей в любом направлении. Если у трейдеров нет открытых позиций, то они не несут ответственности за финансирование.

Финансирование рассчитывается следующим образом:

Сумма финансирования=Номинальная стоимость позиций×Ставка финансирования

Обратите внимание, что все расчеты финансирования включают кредитное плечо. Другими словами, при максимальном кредитном плече 20-1 ваша сумма финансирования (положительная или отрицательная) может в 20 раз превышать сумму обеспечения. Когда ставка финансирования положительная, владельцы длинных позиций (лонгов) платят владельцам коротких позиций (шортов). Когда ставка отрицательная, шорты платят лонгам. Важное примечание: Binance не взимает комиссии за переводы по ставке финансирования; они переходят напрямую между трейдерами.

https://binance.zendesk.com/hc/ru/artic ... 0%B8%D1%8F

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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:22

  osafly написав:Во фьючерсы не лезу-этот экстремум не для меня...

Дарма. Вивчи питання глибше. При грамотній стратегії, завжди в плюсі будеш по ітогу. І ставай моїм рефералом! :) Зебра, також... :wink: Це бомбезна тема, мої реферали торгують бачу норм... :) Їм добре (кешбек 10% на комісії) і козаку пасивна копійчина капає на морозиво! :) Теж 10% від комісій реферала. Таке партнерство взаємовигідне!
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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 19:30

  Zebra написав:Козаче, у скільки тобі обходиться твій шорт на день? (займ)

Ось тільки що ще капнуло... :) Капає в 03.00, 11.00, 19.00.... :) Приєднуйтеся всі бажаючі, до екосистеми... :) Реферальні коди і посилання тут. Криптовалюты , рынок криптовалют
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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:10

Вот и дождались

Вот и дождались...очередной неопределённости и ожидания
https://forklog.com/monitoring-kriptova ... -poryadka/ по поводу нашего закона с 28 числа.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:15

З'їсти-то він з'їсть! Тільки хто йому дасть?

  Кучинелли написав:Вот и дождались...очередной неопределённости и ожидания
https://forklog.com/monitoring-kriptova ... -poryadka/ по поводу нашего закона с 28 числа.

Злобні клоуни... :) Ржунімагу... :mrgreen: "все субъекты первичного финмониторинга начнут проводить финмониторинг виртуальных активов"....Жаба дусить, а руки короткі. :mrgreen: Краще б наЛОХ з депозитів прибрали, дурні. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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