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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1790179117921793

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 150
1) дно вже було пройдено
24%
36
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:25

  Козак-характерник написав:
  Кучинелли написав:Вот и дождались...очередной неопределённости и ожидания
https://forklog.com/monitoring-kriptova ... -poryadka/ по поводу нашего закона с 28 числа.

Злобні клоуни... :) Ржунімагу... :mrgreen: "все субъекты первичного финмониторинга начнут проводить финмониторинг виртуальных активов"....Жаба дусить, а руки короткі. :mrgreen: Краще б наЛОХ з депозитів прибрали, дурні. :)

Да, толком ничего, одна говорильня как и во всём.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:32

  Кучинелли написав:Да, толком ничего, одна говорильня как и во всём.

Не можна моніторити повітря, те, чого немає. Щоб таке провернути, повинно бути первинне декларування, на чесне слово декларанта. І то, ці активи волатильні, а не статичні. Сьогодні в мене N сума, а завтра інша. Або я взагалі я втратив пароль до гаманця. Це ніхто не проконтролює. Допоки цей актив не вийде в кеш чи на карту, процес промоніторити не можливо, апріорі. Та й процес виводу ( звідки й куди) не можна ідентифікувати. Все відбуватиметься в готівковій формі, нелегально, чи як переказ між фізичними особами (повернення боргу). Займаються дурнею, замість того, щоб макроекономікою зайнятися. Просто дусить зелена жаба, що хтось заробляє і мзду не платить. :) Ось моя відповідь... :lol: Криптовалюты , рынок криптовалют
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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