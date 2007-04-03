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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 кві, 2020 20:25
Козак-характерник написав:
Злобні клоуни...
Ржунімагу...
"все субъекты первичного финмониторинга начнут проводить финмониторинг виртуальных активов
"....Жаба дусить, а руки короткі.
Краще б наЛОХ з депозитів прибрали, дурні.
Да, толком ничего, одна говорильня как и во всём.
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Кучинелли
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Додано: Вів 28 кві, 2020 20:32
Кучинелли написав:
Да, толком ничего, одна говорильня как и во всём.
Не можна моніторити повітря, те, чого немає. Щоб таке провернути, повинно бути первинне декларування, на чесне слово декларанта. І то, ці активи волатильні, а не статичні. Сьогодні в мене N сума, а завтра інша. Або я взагалі я втратив пароль до гаманця. Це ніхто не проконтролює. Допоки цей актив не вийде в кеш чи на карту, процес промоніторити не можливо, апріорі. Та й процес виводу ( звідки й куди) не можна ідентифікувати. Все відбуватиметься в готівковій формі, нелегально, чи як переказ між фізичними особами (повернення боргу). Займаються дурнею, замість того, щоб макроекономікою зайнятися. Просто дусить зелена жаба, що хтось заробляє і мзду не платить.
Ось моя відповідь... Криптовалюты , рынок криптовалют
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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