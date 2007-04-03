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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 кві, 2020 20:25
Козак-характерник написав:
Злобні клоуни...
Ржунімагу...
"все субъекты первичного финмониторинга начнут проводить финмониторинг виртуальных активов
"....Жаба дусить, а руки короткі.
Краще б наЛОХ з депозитів прибрали, дурні.
Да, толком ничего, одна говорильня как и во всём.
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Кучинелли
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Додано: Вів 28 кві, 2020 20:32
Кучинелли написав:
Да, толком ничего, одна говорильня как и во всём.
Не можна моніторити повітря, те, чого немає. Щоб таке провернути, повинно бути первинне декларування, на чесне слово і з доьрої волі декларанта. І то, ці активи волатильні, а не статичні. Сьогодні в мене N сума, а завтра інша. Або я взагалі, наприклад, втратив пароль до гаманця. Це ніхто не проконтролює. Допоки цей актив не вийде в кеш чи на карту, процес промоніторити не можливо, апріорі. Та й процес виводу ( звідки й куди) не можна ідентифікувати. Все відбуватиметься в готівковій формі, нелегально, чи як переказ між фізичними особами (повернення боргу). Ніхто в призначенні переказу не напише: за обмін криптовалюти. Займаються дурнею, замість того, щоб макроекономікою зайнятися. Просто дусить зелена жаба, що хтось заробляє і мзду не платить.
Ось моя відповідь... Криптовалюты , рынок криптовалют
П.С. Вони лендлордів з оренди не можуть розкрутити на наЛОХ, а тут з повітря хочуть гроші помацяти...
Ой, дурні...
Лох, НЕ лох...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 28 кві, 2020 21:25
Козак-характерник написав:
Займаються дурнею, замість того, щоб макроекономікою зайнятися. Просто дусить зелена жаба, що хтось заробляє і мзду не платить.
Я вообще прозреваю с этого государства...Даже если люди зарабатывают,вас еб.... эти доходы??Сегодня что то заработал человек-завтра все потерял-это лотерея по сути-воздух.Как с криптовалюты можно платить налог??Де-билизм чистой воды.Они бы наоборот,радовались,что эти деньги приходят в страну,человек их здесь тратит,на свои нужды,вливая в экономику,потому что здесь покупает на эти деньги товары и услуги,то же самое касается и заробитчан...и айтишников-фрилансеров.Человек не выводит-заводит деньги!! Они разницы вообще не улавливают.Государство не сделавшие ничего ровным счетом для этих людей,пытается нагло и цинично залезть в карман.Твари!Другое слово-просто трудно подобрать,глядя на то,что сами вытворяют...В этой стране вообще становится жить невозможно,здесь скоро пустошь и пустыня будет..
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
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osafly
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Додано: Вів 28 кві, 2020 21:26
osafly написав: Козак-характерник написав:
Займаються дурнею, замість того, щоб макроекономікою зайнятися. Просто дусить зелена жаба, що хтось заробляє і мзду не платить.
Я вообще прозреваю с этого государства...Даже если люди зарабатывают,вас еб.... эти доходы??Сегодня что то заработал человек-завтра все потерял-это лотерея по сути-воздух.Как с криптовалюты можно платить налог??Де-билизм чистой воды.Они бы наоборот,радовались,что эти деньги приходят в страну,человек их здесь тратит,на свои нужды,вливая в экономику,потому что здесь покупает на эти деньги товары и услуги,то же самое касается и заробитчан...и айтишников-фрилансеров.Человек не выводит-заводит деньги!! Они разницы вообще не улавливают.Государство не сделавшие ничего ровным счетом для этих людей,пытается нагло и цинично залезть в карман.Твари!Другое слово-просто трудно подобрать,глядя на то,что сами вытворяют
...В этой стране вообще становится жить невозможно,здесь скоро пустошь и пустыня будет..
Люто і скажено плюсую....
А олігархів і їх офшори розкулачити очко жим-жим...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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