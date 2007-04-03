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рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1791179217931794>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 150
1) дно вже було пройдено
24%
36
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:25

  Козак-характерник написав:
  Кучинелли написав:Вот и дождались...очередной неопределённости и ожидания
https://forklog.com/monitoring-kriptova ... -poryadka/ по поводу нашего закона с 28 числа.

Злобні клоуни... :) Ржунімагу... :mrgreen: "все субъекты первичного финмониторинга начнут проводить финмониторинг виртуальных активов"....Жаба дусить, а руки короткі. :mrgreen: Краще б наЛОХ з депозитів прибрали, дурні. :)

Да, толком ничего, одна говорильня как и во всём.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 20:32

  Кучинелли написав:Да, толком ничего, одна говорильня как и во всём.

Не можна моніторити повітря, те, чого немає. Щоб таке провернути, повинно бути первинне декларування, на чесне слово і з доьрої волі декларанта. І то, ці активи волатильні, а не статичні. Сьогодні в мене N сума, а завтра інша. Або я взагалі, наприклад, втратив пароль до гаманця. Це ніхто не проконтролює. Допоки цей актив не вийде в кеш чи на карту, процес промоніторити не можливо, апріорі. Та й процес виводу ( звідки й куди) не можна ідентифікувати. Все відбуватиметься в готівковій формі, нелегально, чи як переказ між фізичними особами (повернення боргу). Ніхто в призначенні переказу не напише: за обмін криптовалюти. Займаються дурнею, замість того, щоб макроекономікою зайнятися. Просто дусить зелена жаба, що хтось заробляє і мзду не платить. :) Ось моя відповідь... :lol: Криптовалюты , рынок криптовалют

П.С. Вони лендлордів з оренди не можуть розкрутити на наЛОХ, а тут з повітря хочуть гроші помацяти... :) Ой, дурні... :shock: Лох, НЕ лох...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:25

  Козак-характерник написав: Займаються дурнею, замість того, щоб макроекономікою зайнятися. Просто дусить зелена жаба, що хтось заробляє і мзду не платить. :)


Я вообще прозреваю с этого государства...Даже если люди зарабатывают,вас еб.... эти доходы??Сегодня что то заработал человек-завтра все потерял-это лотерея по сути-воздух.Как с криптовалюты можно платить налог??Де-билизм чистой воды.Они бы наоборот,радовались,что эти деньги приходят в страну,человек их здесь тратит,на свои нужды,вливая в экономику,потому что здесь покупает на эти деньги товары и услуги,то же самое касается и заробитчан...и айтишников-фрилансеров.Человек не выводит-заводит деньги!! Они разницы вообще не улавливают.Государство не сделавшие ничего ровным счетом для этих людей,пытается нагло и цинично залезть в карман.Твари!Другое слово-просто трудно подобрать,глядя на то,что сами вытворяют...В этой стране вообще становится жить невозможно,здесь скоро пустошь и пустыня будет..
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
osafly
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 21:26

  osafly написав:
  Козак-характерник написав: Займаються дурнею, замість того, щоб макроекономікою зайнятися. Просто дусить зелена жаба, що хтось заробляє і мзду не платить. :)


Я вообще прозреваю с этого государства...Даже если люди зарабатывают,вас еб.... эти доходы??Сегодня что то заработал человек-завтра все потерял-это лотерея по сути-воздух.Как с криптовалюты можно платить налог??Де-билизм чистой воды.Они бы наоборот,радовались,что эти деньги приходят в страну,человек их здесь тратит,на свои нужды,вливая в экономику,потому что здесь покупает на эти деньги товары и услуги,то же самое касается и заробитчан...и айтишников-фрилансеров.Человек не выводит-заводит деньги!! Они разницы вообще не улавливают.Государство не сделавшие ничего ровным счетом для этих людей,пытается нагло и цинично залезть в карман.Твари!Другое слово-просто трудно подобрать,глядя на то,что сами вытворяют...В этой стране вообще становится жить невозможно,здесь скоро пустошь и пустыня будет..

Люто і скажено плюсую.... 8) А олігархів і їх офшори розкулачити очко жим-жим... :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 22:10

  Zebra написав:Стеллар люмен пампили перед этим. Этого стоило ожидать.

Начинаю переживать за свой эфир шорт, можем посвистеть на 200+


Я свой шорт закрыл. Могут и четвёртую вверх волну погнать. Жду :roll:
Vitaka
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 22:43

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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:03

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Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:20

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Тезер за сутки еще 100 млн долларов.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:22

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Vitaka написав:четвёртую вверх волну

Афоризьм :D
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:22

  Козак-характерник написав:Зображення

  TylerTruman_ написав:народ, зирність на тижневому ТФ на індикатор MACD по діду та ТОПовим шіткоїнам :roll: ... що ніхто не допускає передхалвінговий памп?

на взяких бутеріумах і хриплих уже позитивне значення
Востаннє редагувалось TylerTruman_ в Вів 28 кві, 2020 23:28, всього редагувалось 4 разів.
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
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