Кучинелли написав:Да, толком ничего, одна говорильня как и во всём.
Не можна моніторити повітря, те, чого немає. Щоб таке провернути, повинно бути первинне декларування, на чесне слово і з доьрої волі декларанта. І то, ці активи волатильні, а не статичні. Сьогодні в мене N сума, а завтра інша. Або я взагалі, наприклад, втратив пароль до гаманця. Це ніхто не проконтролює. Допоки цей актив не вийде в кеш чи на карту, процес промоніторити не можливо, апріорі. Та й процес виводу ( звідки й куди) не можна ідентифікувати. Все відбуватиметься в готівковій формі, нелегально, чи як переказ між фізичними особами (повернення боргу). Ніхто в призначенні переказу не напише: за обмін криптовалюти. Займаються дурнею, замість того, щоб макроекономікою зайнятися. Просто дусить зелена жаба, що хтось заробляє і мзду не платить. Ось моя відповідь... Криптовалюты , рынок криптовалют
П.С. Вони лендлордів з оренди не можуть розкрутити на наЛОХ, а тут з повітря хочуть гроші помацяти... Ой, дурні... Лох, НЕ лох...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник написав: Займаються дурнею, замість того, щоб макроекономікою зайнятися. Просто дусить зелена жаба, що хтось заробляє і мзду не платить.
Я вообще прозреваю с этого государства...Даже если люди зарабатывают,вас еб.... эти доходы??Сегодня что то заработал человек-завтра все потерял-это лотерея по сути-воздух.Как с криптовалюты можно платить налог??Де-билизм чистой воды.Они бы наоборот,радовались,что эти деньги приходят в страну,человек их здесь тратит,на свои нужды,вливая в экономику,потому что здесь покупает на эти деньги товары и услуги,то же самое касается и заробитчан...и айтишников-фрилансеров.Человек не выводит-заводит деньги!! Они разницы вообще не улавливают.Государство не сделавшие ничего ровным счетом для этих людей,пытается нагло и цинично залезть в карман.Твари!Другое слово-просто трудно подобрать,глядя на то,что сами вытворяют...В этой стране вообще становится жить невозможно,здесь скоро пустошь и пустыня будет..
Самостоятельные путешествия по миру(пособие путешественника)-https://www.youtube.com/channel/UCrx9FbCsGgHKAe6izD_KKDw/videos
Козак-характерник написав: Займаються дурнею, замість того, щоб макроекономікою зайнятися. Просто дусить зелена жаба, що хтось заробляє і мзду не платить.
Я вообще прозреваю с этого государства...Даже если люди зарабатывают,вас еб.... эти доходы??Сегодня что то заработал человек-завтра все потерял-это лотерея по сути-воздух.Как с криптовалюты можно платить налог??Де-билизм чистой воды.Они бы наоборот,радовались,что эти деньги приходят в страну,человек их здесь тратит,на свои нужды,вливая в экономику,потому что здесь покупает на эти деньги товары и услуги,то же самое касается и заробитчан...и айтишников-фрилансеров.Человек не выводит-заводит деньги!! Они разницы вообще не улавливают.Государство не сделавшие ничего ровным счетом для этих людей,пытается нагло и цинично залезть в карман.Твари!Другое слово-просто трудно подобрать,глядя на то,что сами вытворяют...В этой стране вообще становится жить невозможно,здесь скоро пустошь и пустыня будет..
Люто і скажено плюсую.... А олігархів і їх офшори розкулачити очко жим-жим...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.