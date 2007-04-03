Додано: Вів 28 кві, 2020 23:32

Козак-характерник

По поводу налохов.В правильном варианте там должно быть по чесному.Налог первые три года 5% вместо 17%, и ТОЛЬКО С ПРИБЫЛИ.Т е только с разницы ввода и последующего вывода ФИАТНЫХ денег.Ты можешь делать миллион сделок, миллион переводов.Потерять ключи от кошелька или вообще их засунуть куда .Это никому не интересно и не нужно.Важно только. если ты выводишь больше чем заводил, то налог.При этом важный момент. нужно доказать, что ты заводил.Вот поэтому я рекомендовал скопировать историю ввода-вывода.Не знаю как в реали это будет считаться, может биржи обменки заставят подтверждать - хз.Но кто купил в серую без подтверждения на крупную сумму, то при выводе вынужден будет платить налог не с прибыли. а со всей суммы.Понятно, что и выводить будут по серому.Но тут риски возрастают.Одно дело продать на Куне и вывести на грн карту.другое дело на отмороженной обменке с большими потерями процентов и с возможным кидком.