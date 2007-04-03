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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 кві, 2020 23:23
Zebra написав:
Тезер за сутки еще 100 млн долларов.
Оскаженіли, чортяки...
Шортів хочуть позбавити. Падати буде боляче.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 28 кві, 2020 23:25
Zebra написав:
Тезер за сутки еще 100 млн долларов.
Знаешь. такая мысль пришла - а не специально они это делают.Уже ведь не секрет ни для кого. что курс растёт после печати тезера.Уже слепой не видит . что рост ни на чём.Уже на ТВ встречаются призывы сбрасывать без стопов.Курс держится только на стопах. кот всё дальше и дальше отодвигаются.СП500 достал 61,8.Нефть опять стала падать, а в мае ожидается полный ПЭ.А рисковый актив крипта прёт и прёт.Смешно.
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Кучинелли
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Додано: Вів 28 кві, 2020 23:28
Пастку готовлять, щоб увєровалі...
Або заочковали...
Vitaka написав: Zebra написав:
Стеллар люмен пампили перед этим. Этого стоило ожидать.
Начинаю переживать за свой эфир шорт, можем посвистеть на 200+
Я свой шорт закрыл. Могут и четвёртую вверх волну погнать. Жду
Кучинелли написав: Zebra написав:
Тезер за сутки еще 100 млн долларов.
Знаешь. такая мысль пришла - а не специально они это делают
.Уже ведь не секрет ни для кого. что курс растёт после печати тезера.Уже слепой не видит . что рост ни на чём.Уже на ТВ встречаются призывы сбрасывать без стопов.Курс держится только на стопах. кот всё дальше и дальше отодвигаются.СП500 достал 61,8.Нефть опять стала падать, а в мае ожидается полный ПЭ.А рисковый актив крипта прёт и прёт.Смешно.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 28 кві, 2020 23:32
Козак-характерник
По поводу налохов.В правильном варианте там должно быть по чесному.Налог первые три года 5% вместо 17%, и ТОЛЬКО С ПРИБЫЛИ.Т е только с разницы ввода и последующего вывода ФИАТНЫХ денег.Ты можешь делать миллион сделок, миллион переводов.Потерять ключи от кошелька или вообще их засунуть куда .Это никому не интересно и не нужно.Важно только. если ты выводишь больше чем заводил, то налог.При этом важный момент. нужно доказать, что ты заводил.Вот поэтому я рекомендовал скопировать историю ввода-вывода.Не знаю как в реали это будет считаться, может биржи обменки заставят подтверждать - хз.Но кто купил в серую без подтверждения на крупную сумму, то при выводе вынужден будет платить налог не с прибыли. а со всей суммы.Понятно, что и выводить будут по серому.Но тут риски возрастают.Одно дело продать на Куне и вывести на грн карту.другое дело на отмороженной обменке с большими потерями процентов и с возможным кидком.
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Кучинелли
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Додано: Вів 28 кві, 2020 23:34
Кучинелли написав:Козак-характерник
По поводу налохов.В правильном варианте там должно быть по чесному.Налог первые три года 5% вместо 17%, и ТОЛЬКО С ПРИБЫЛИ.Т е только с разницы ввода и последующего вывода ФИАТНЫХ денег.Ты можешь делать миллион сделок, миллион переводов.Потерять ключи от кошелька или вообще их засунуть куда .Это никому не интересно и не нужно.Важно только. если ты выводишь больше чем заводил, то налог.При этом важный момент. нужно доказать, что ты заводил.Вот поэтому я рекомендовал скопировать историю ввода-вывода.Не знаю как в реали это будет считаться, может биржи обменки заставят подтверждать - хз.Но кто купил в серую без подтверждения на крупную сумму, то при выводе вынужден будет платить налог не с прибыли. а со всей суммы.Понятно, что и выводить будут по серому.Но тут риски возрастают.Одно дело продать на Куне и вывести на грн карту.другое дело на отмороженной обменке с большими потерями процентов и с возможным кидком.
Я нічого не платитиму. Є обхідні шляхи. Хай смокчуть. Кролик вже догрався з наЛОХом на депозити, що моїх грошей в банках немає.
osafly написав:Они бы наоборот,радовались,что эти деньги приходят в страну,человек их здесь тратит,на свои нужды,вливая в экономику,потому что здесь покупает на эти деньги товары и услуги
,то же самое касается и заробитчан...и айтишников-фрилансеров.Человек не выводит-заводит деньги!! Они разницы вообще не улавливают.Государство не сделавшие ничего ровным счетом для этих людей,пытается нагло и цинично залезть в карман.Твари!Другое слово-просто трудно подобрать,глядя на то,что сами вытворяют.
Востаннє редагувалось Козак-характерник
в Вів 28 кві, 2020 23:42, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Козак-характерник
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Додано: Вів 28 кві, 2020 23:42
Кучинелли написав: Zebra написав:
Тезер за сутки еще 100 млн долларов.
Знаешь. такая мысль пришла - а не специально они это делают.Уже ведь не секрет ни для кого. что курс растёт после печати тезера.Уже слепой не видит . что рост ни на чём.Уже на ТВ встречаются призывы сбрасывать без стопов.Курс держится только на стопах. кот всё дальше и дальше отодвигаются.СП500 достал 61,8.Нефть опять стала падать, а в мае ожидается полный ПЭ.А рисковый актив крипта прёт и прёт.Смешно.
В 2017 году Тезер с 10 млн штук вырос до 1,3 млрд штук. Рост в 130 раз.
Если такими темпами они будут заливать по ~100 млн в день, то к концу года его будет 25-30 млрд, рост в 5 раз за год, но это не 130 раз. Правда для очередного пампа на 20к вполне может хватить.
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Zebra
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