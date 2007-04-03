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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1792179317941795>

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 150
1) дно вже було пройдено
24%
36
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:23

  Zebra написав:Тезер за сутки еще 100 млн долларов.

Оскаженіли, чортяки... :) Шортів хочуть позбавити. Падати буде боляче.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:25

  Zebra написав:Тезер за сутки еще 100 млн долларов.

Знаешь. такая мысль пришла - а не специально они это делают.Уже ведь не секрет ни для кого. что курс растёт после печати тезера.Уже слепой не видит . что рост ни на чём.Уже на ТВ встречаются призывы сбрасывать без стопов.Курс держится только на стопах. кот всё дальше и дальше отодвигаются.СП500 достал 61,8.Нефть опять стала падать, а в мае ожидается полный ПЭ.А рисковый актив крипта прёт и прёт.Смешно.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:28

  TylerTruman_ написав:
  Козак-характерник написав:Зображення

  TylerTruman_ написав:народ, зирність на тижневому ТФ на індикатор MACD по діду та ТОПовим шіткоїнам ... що ніхто не допускає передхалвінговий памп?

на взяких бутеріумах і хриплих уже позитивне значення, ... а на денному ТФ рукою подати до MA200 :roll:

Пастку готовлять, щоб увєровалі... :)

Або заочковали... :mrgreen:

  Vitaka написав:
  Zebra написав:Стеллар люмен пампили перед этим. Этого стоило ожидать.

Начинаю переживать за свой эфир шорт, можем посвистеть на 200+


Я свой шорт закрыл. Могут и четвёртую вверх волну погнать. Жду :roll:

  Кучинелли написав:
  Zebra написав:Тезер за сутки еще 100 млн долларов.

Знаешь. такая мысль пришла - а не специально они это делают.Уже ведь не секрет ни для кого. что курс растёт после печати тезера.Уже слепой не видит . что рост ни на чём.Уже на ТВ встречаются призывы сбрасывать без стопов.Курс держится только на стопах. кот всё дальше и дальше отодвигаются.СП500 достал 61,8.Нефть опять стала падать, а в мае ожидается полный ПЭ.А рисковый актив крипта прёт и прёт.Смешно.

:wink:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:32

Козак-характерник
По поводу налохов.В правильном варианте там должно быть по чесному.Налог первые три года 5% вместо 17%, и ТОЛЬКО С ПРИБЫЛИ.Т е только с разницы ввода и последующего вывода ФИАТНЫХ денег.Ты можешь делать миллион сделок, миллион переводов.Потерять ключи от кошелька или вообще их засунуть куда .Это никому не интересно и не нужно.Важно только. если ты выводишь больше чем заводил, то налог.При этом важный момент. нужно доказать, что ты заводил.Вот поэтому я рекомендовал скопировать историю ввода-вывода.Не знаю как в реали это будет считаться, может биржи обменки заставят подтверждать - хз.Но кто купил в серую без подтверждения на крупную сумму, то при выводе вынужден будет платить налог не с прибыли. а со всей суммы.Понятно, что и выводить будут по серому.Но тут риски возрастают.Одно дело продать на Куне и вывести на грн карту.другое дело на отмороженной обменке с большими потерями процентов и с возможным кидком.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:34

  Кучинелли написав:Козак-характерник
По поводу налохов.В правильном варианте там должно быть по чесному.Налог первые три года 5% вместо 17%, и ТОЛЬКО С ПРИБЫЛИ.Т е только с разницы ввода и последующего вывода ФИАТНЫХ денег.Ты можешь делать миллион сделок, миллион переводов.Потерять ключи от кошелька или вообще их засунуть куда .Это никому не интересно и не нужно.Важно только. если ты выводишь больше чем заводил, то налог.При этом важный момент. нужно доказать, что ты заводил.Вот поэтому я рекомендовал скопировать историю ввода-вывода.Не знаю как в реали это будет считаться, может биржи обменки заставят подтверждать - хз.Но кто купил в серую без подтверждения на крупную сумму, то при выводе вынужден будет платить налог не с прибыли. а со всей суммы.Понятно, что и выводить будут по серому.Но тут риски возрастают.Одно дело продать на Куне и вывести на грн карту.другое дело на отмороженной обменке с большими потерями процентов и с возможным кидком.

Я нічого не платитиму. Є обхідні шляхи. Хай смокчуть. Кролик вже догрався з наЛОХом на депозити, що моїх грошей в банках немає. :)

  osafly написав:Они бы наоборот,радовались,что эти деньги приходят в страну,человек их здесь тратит,на свои нужды,вливая в экономику,потому что здесь покупает на эти деньги товары и услуги,то же самое касается и заробитчан...и айтишников-фрилансеров.Человек не выводит-заводит деньги!! Они разницы вообще не улавливают.Государство не сделавшие ничего ровным счетом для этих людей,пытается нагло и цинично залезть в карман.Твари!Другое слово-просто трудно подобрать,глядя на то,что сами вытворяют.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 28 кві, 2020 23:42, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:42

  Кучинелли написав:
  Zebra написав:Тезер за сутки еще 100 млн долларов.

Знаешь. такая мысль пришла - а не специально они это делают.Уже ведь не секрет ни для кого. что курс растёт после печати тезера.Уже слепой не видит . что рост ни на чём.Уже на ТВ встречаются призывы сбрасывать без стопов.Курс держится только на стопах. кот всё дальше и дальше отодвигаются.СП500 достал 61,8.Нефть опять стала падать, а в мае ожидается полный ПЭ.А рисковый актив крипта прёт и прёт.Смешно.

В 2017 году Тезер с 10 млн штук вырос до 1,3 млрд штук. Рост в 130 раз.

Если такими темпами они будут заливать по ~100 млн в день, то к концу года его будет 25-30 млрд, рост в 5 раз за год, но это не 130 раз. Правда для очередного пампа на 20к вполне может хватить.

Потому шортим осторожно. Я частично в безубыток уменьшил свою позицию на 2/3 и теперь мой шорт только 30 эфира. Допускаю вероятность пробоя выше 200 уже этой ночью - но и без шортов не хочется оказаться, если тут же пустят оттуда соплю на 180.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:44

TylerTruman_

А чё допускать.Памп он уже и есть.Из первого клина вышли...во второй. всё никак не выйдем ещё раз.Стопы топливо роста, люди дают деньги и курс тянется.Почему пока дальше не идём - просто. дальше может другой кит ливануть.Ведь многие понимают. что в тек реалиях курс завышен.На крипте можно всё. тут не поспоришь. но за это всё потом прийдётся заплатить.Кому нужен счас биток по 8-9...я не знаю.Хешрейт после халвы упадёт. т к отвалятся старые шахтёры.Нек время будет упадок сети.Ну и традиционные рынки должны подостыть, СП500 или уже отбился или тоже не далее 3 сходит.Нефть опять в минус пойдёт, остались минимальные возможности хранения.ВВП всех и вся падает.а крипта вверх - хаха.В оптимистическом варианте не обновим годовое дно.В пессисмистическом гораздо хуже (ниже).Альты=зиро :D Увлекался как то ими. но разочаровался, т к все их труды и инновации не оцениваются достойными деньгами, рынком правит биток, никому нах не нужный. старый и раздутый.Может в процессе что то и изменится в правильную сторону.
Кучинелли
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:46

  Zebra написав:В 2017 году Тезер с 10 млн штук вырос до 1,3 млрд штук. Рост в 130 раз.

Если такими темпами они будут заливать по ~100 млн в день, то к концу года его будет 25-30 млрд, рост в 5 раз за год, но это не 130 раз. Правда для очередного пампа на 20к вполне может хватить.

Є одне але, хом’‎яків вже нових стільки не набрати. А існуючи обідрані до костей. :) Пропампити настільки глупо. Не можна дати заручникам по 20 вийти з казино без збитку.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:47

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Казино привлекает новых игроков. Крипта по сути сама по себе бесполезна, применения не нашла, но как фишки децентрализованного казино - вполне отличное решение.
Zebra
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Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:52

  Zebra написав:Казино привлекает новых игроков. Крипта по сути сама по себе бесполезна, применения не нашла, но как фишки децентрализованного казино - вполне отличное решение.

Де вони? З новими то грошима...Якщо тезера друкують щодня... :mrgreen: Такі дорогі фішки ніхто не купить. :) З системи виводять, а не заводять бабло. Ти сам так робиш, казав нещодавно... :wink:
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 28 кві, 2020 23:53, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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