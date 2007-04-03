Оскаженіли, чортяки... Шортів хочуть позбавити. Падати буде боляче.
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Вів 28 кві, 2020 23:23
Оскаженіли, чортяки... Шортів хочуть позбавити. Падати буде боляче.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 28 кві, 2020 23:25
Знаешь. такая мысль пришла - а не специально они это делают.Уже ведь не секрет ни для кого. что курс растёт после печати тезера.Уже слепой не видит . что рост ни на чём.Уже на ТВ встречаются призывы сбрасывать без стопов.Курс держится только на стопах. кот всё дальше и дальше отодвигаются.СП500 достал 61,8.Нефть опять стала падать, а в мае ожидается полный ПЭ.А рисковый актив крипта прёт и прёт.Смешно.
Додано: Вів 28 кві, 2020 23:28
Пастку готовлять, щоб увєровалі...
Або заочковали...
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 28 кві, 2020 23:32
Козак-характерник
По поводу налохов.В правильном варианте там должно быть по чесному.Налог первые три года 5% вместо 17%, и ТОЛЬКО С ПРИБЫЛИ.Т е только с разницы ввода и последующего вывода ФИАТНЫХ денег.Ты можешь делать миллион сделок, миллион переводов.Потерять ключи от кошелька или вообще их засунуть куда .Это никому не интересно и не нужно.Важно только. если ты выводишь больше чем заводил, то налог.При этом важный момент. нужно доказать, что ты заводил.Вот поэтому я рекомендовал скопировать историю ввода-вывода.Не знаю как в реали это будет считаться, может биржи обменки заставят подтверждать - хз.Но кто купил в серую без подтверждения на крупную сумму, то при выводе вынужден будет платить налог не с прибыли. а со всей суммы.Понятно, что и выводить будут по серому.Но тут риски возрастают.Одно дело продать на Куне и вывести на грн карту.другое дело на отмороженной обменке с большими потерями процентов и с возможным кидком.
Додано: Вів 28 кві, 2020 23:34
Я нічого не платитиму. Є обхідні шляхи. Хай смокчуть. Кролик вже догрався з наЛОХом на депозити, що моїх грошей в банках немає.
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 28 кві, 2020 23:42, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 28 кві, 2020 23:42
В 2017 году Тезер с 10 млн штук вырос до 1,3 млрд штук. Рост в 130 раз.
Если такими темпами они будут заливать по ~100 млн в день, то к концу года его будет 25-30 млрд, рост в 5 раз за год, но это не 130 раз. Правда для очередного пампа на 20к вполне может хватить.
Потому шортим осторожно. Я частично в безубыток уменьшил свою позицию на 2/3 и теперь мой шорт только 30 эфира. Допускаю вероятность пробоя выше 200 уже этой ночью - но и без шортов не хочется оказаться, если тут же пустят оттуда соплю на 180.
Додано: Вів 28 кві, 2020 23:44
TylerTruman_
А чё допускать.Памп он уже и есть.Из первого клина вышли...во второй. всё никак не выйдем ещё раз.Стопы топливо роста, люди дают деньги и курс тянется.Почему пока дальше не идём - просто. дальше может другой кит ливануть.Ведь многие понимают. что в тек реалиях курс завышен.На крипте можно всё. тут не поспоришь. но за это всё потом прийдётся заплатить.Кому нужен счас биток по 8-9...я не знаю.Хешрейт после халвы упадёт. т к отвалятся старые шахтёры.Нек время будет упадок сети.Ну и традиционные рынки должны подостыть, СП500 или уже отбился или тоже не далее 3 сходит.Нефть опять в минус пойдёт, остались минимальные возможности хранения.ВВП всех и вся падает.а крипта вверх - хаха.В оптимистическом варианте не обновим годовое дно.В пессисмистическом гораздо хуже (ниже).Альты=зиро Увлекался как то ими. но разочаровался, т к все их труды и инновации не оцениваются достойными деньгами, рынком правит биток, никому нах не нужный. старый и раздутый.Может в процессе что то и изменится в правильную сторону.
Додано: Вів 28 кві, 2020 23:46
Є одне але, хом’яків вже нових стільки не набрати. А існуючи обідрані до костей. Пропампити настільки глупо. Не можна дати заручникам по 20 вийти з казино без збитку.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Вів 28 кві, 2020 23:47
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Казино привлекает новых игроков. Крипта по сути сама по себе бесполезна, применения не нашла, но как фишки децентрализованного казино - вполне отличное решение.
Додано: Вів 28 кві, 2020 23:52
Де вони? З новими то грошима...Якщо тезера друкують щодня... Такі дорогі фішки ніхто не купить. З системи виводять, а не заводять бабло. Ти сам так робиш, казав нещодавно...
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Вів 28 кві, 2020 23:53, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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