Zebra написав:Допускаю вероятность пробоя выше 200 уже этой ночью - но и без шортов не хочется оказаться, если тут же пустят оттуда соплю на 180.
Да график эфира все уже обсмоктали вдоль и поперёк.Он уже выполнил полный цикл и не падает лишь по вышеописанной причине стопов.Волна идёт на растяжение. вместо пятой растягивается третья и так далее.Уровень 185 переехал на 195, сча этот переедет на 210.и будут тянуть пока рука не дрогнет у кого то крупного чтобы ливануть.Более интересный вопрос в том. какая схема будет глобально.Их две.1 - откат и уже потом поход к верхней грани треугольника глобальной 4й.Или уже откат к нижней грани того же треугольника сразу.Ну и в худшем случае её пробой
навіщо їх було одягати, якщо в середині дня не планували фіксувати профіт? комуняцькими шортами подратували бичків? імхо, в НЕ інтрадей гру на пониження можна вступати, якщо трапилось щось подібне: 1) пробили підтримку по низам? 2) оновили попередній лоу на качельному рості? 3) пробили паттерн? 4) сигнал по довіреному індикатору? ... тобто, вхід на ознаках розвороту, а не щоб випробувати долю та отримати підзадників від бичків
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
навіщо їх було одягати, якщо в середині дня не планували фіксувати профіт? комуняцькими шортами подратували бичків? імхо, в НЕ інтрадей гру на пониження можна вступати, якщо трапилось щось подібне: 1) пробили підтримку по низам? 2) оновили попередній лоу на качельному рості? 3) пробили паттерн? 4) сигнал по довіреному індикатору? ... тобто, вхід на ознаках розвороту, а не щоб отримати підзадників від бичків
Саме так, подратувати... Поки не інтрадею. Сиджу в мінусі і чекаю обвалу.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.