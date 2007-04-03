RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Валюта
/
Валютний ринок
/
Криптовалюты ,
рынок криптовалют

Криптовалюты , рынок криптовалют
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1792179317941795

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 150
1) дно вже було пройдено
24%
36
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:52

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

  Zebra написав:Допускаю вероятность пробоя выше 200 уже этой ночью - но и без шортов не хочется оказаться, если тут же пустят оттуда соплю на 180.

Да график эфира все уже обсмоктали вдоль и поперёк.Он уже выполнил полный цикл и не падает лишь по вышеописанной причине стопов.Волна идёт на растяжение. вместо пятой растягивается третья и так далее.Уровень 185 переехал на 195, сча этот переедет на 210.и будут тянуть пока рука не дрогнет у кого то крупного чтобы ливануть.Более интересный вопрос в том. какая схема будет глобально.Их две.1 - откат и уже потом поход к верхней грани треугольника глобальной 4й.Или уже откат к нижней грани того же треугольника сразу.Ну и в худшем случае её пробой :(
Кучинелли
Аватар користувача
 
Повідомлень: 121
З нами з: 30.11.17
Подякував: 27 раз.
Подякували: 24 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 28 кві, 2020 23:56

  Кучинелли написав:будут тянуть пока рука не дрогнет у кого то крупного чтобы ливануть

Бінго! :D І друге 13 березня. В гіршому варіанті.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28268
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1919 раз.
Подякували: 2107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 00:08

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

На дневках эфир уже падает второй день. Это звоночек, что пошли красные свечи, пусть пока и такие слабые. Дальше могут быть поярче.

Зображення
Zebra
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8209
З нами з: 21.09.12
Подякував: 803 раз.
Подякували: 1315 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 00:17

Шорти не можна знімати. А то халвінг депозиту можна отримати. :)
Зображення
Востаннє редагувалось Козак-характерник в Сер 29 кві, 2020 00:45, всього редагувалось 1 раз.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28268
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1919 раз.
Подякували: 2107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 00:45

  Козак-характерник написав:Шорти не можна знімати.

навіщо їх було одягати, якщо в середині дня не планували фіксувати профіт? комуняцькими шортами подратували бичків? :mrgreen:
імхо, в НЕ інтрадей гру на пониження можна вступати, якщо трапилось щось подібне: 1) пробили підтримку по низам? 2) оновили попередній лоу на качельному рості? 3) пробили паттерн? 4) сигнал по довіреному індикатору? ... тобто, вхід на ознаках розвороту, а не щоб випробувати долю та отримати підзадників від бичків :roll:
якщо я не відповів на адресоване мені повідомлення, то можливо просто пропустив його, або ви із тих моронів, що знаходяться в мене в бані
TylerTruman_
Аватар користувача
 
Повідомлень: 840
З нами з: 11.06.15
Подякував: 10 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 00:47

  TylerTruman_ написав:
  Козак-характерник написав:Шорти не можна знімати.

навіщо їх було одягати, якщо в середині дня не планували фіксувати профіт? комуняцькими шортами подратували бичків?
імхо, в НЕ інтрадей гру на пониження можна вступати, якщо трапилось щось подібне: 1) пробили підтримку по низам? 2) оновили попередній лоу на качельному рості? 3) пробили паттерн? 4) сигнал по довіреному індикатору? ... тобто, вхід на ознаках розвороту, а не щоб отримати підзадників від бичків :roll:

Саме так, подратувати... :) Поки не інтрадею. Сиджу в мінусі і чекаю обвалу. :)
Зображення
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28268
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1919 раз.
Подякували: 2107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 03:13

Тем временем риплы +10% за сутки сделали на фоне новости об очередном типа перспективном проекте. Может, еще вытянут, но уверенности нет, я зафиксировал.
phantom_systems
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1033
З нами з: 14.04.15
Подякував: 13 раз.
Подякували: 169 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 03:58

  phantom_systems написав:Тем временем риплы +10% за сутки сделали на фоне новости об очередном типа перспективном проекте. Может, еще вытянут, но уверенности нет, я зафиксировал.

Красава! :D Вітаю! :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 28268
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1919 раз.
Подякували: 2107 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 08:15

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Хлопці, це кріпта, і з нею може бути що завгодно, як 20к, так і 1к. Кріптою управляє жадібність хом'яків, а не реальність та економіка, хоча й те теж трішки. Зараз пробили 7800 і сформували новий коридор. Мета 8300. Кефір проб'є 200, а це буде зовсім скоро. Я за шорти, але... Козак, самовпевненість та жадібність завели у великий мінус багатьох трейдерів. Щоб не ліквідували, можеш заливати маржою хоч до 20к, але будь стриманіше. Те що хочеться тобі, і те що буде не завжди сходиться. Зєбра, я бачу трішки закрився, бо реально баче ситуацію, я теж зрозумів що краще вийти і зайти у шорти на вищих позначках.
OptiX
 
Повідомлень: 70
З нами з: 13.09.19
Подякував: 2 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 1792179317941795
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: KirillT8 і 1 гість
Модератори: ТупУм, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Валютный рынок в контексте ДС 1 ... 5260, 5261, 5262
дядя Caша » Вів 03 кві, 2007 11:53
52617 188299986
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 кві, 2020 08:28
Искатель
Валютный рынок в мире 1 ... 691, 692, 693
Anonymous » Суб 13 чер, 2009 23:15
6925 1549456
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 кві, 2020 00:38
Ethereum
Наличный (Готівковий) рынок валют 1, 2, 3, 4
Модератор » Пон 29 сер, 2016 16:08
38 47986
Переглянути останнє повідомлення
Вів 29 сер, 2017 17:17
Оранжевое настроение

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.