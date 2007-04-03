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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 кві, 2020 10:31
По ходу все идет по этому сценарию.
Zebra написав: Козак-характерник написав: Витаха написав:Козак-характерник
Изображения не отображаются. От Zebra тоже.
Та думаю, що нижче 3000 підемо.
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Zebra
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Додано: Сер 29 кві, 2020 11:17
Zebra
По нынешним ценам в шорт становиться пока еще не тянет?
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OptiX
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Додано: Сер 29 кві, 2020 11:21
OptiX написав:Zebra
По нынешним ценам в шорт становиться пока еще не тянет?
Рановато, тут назревает пробой выше 8000 по биткоину. Лучше понаблюдать.
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Zebra
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Додано: Сер 29 кві, 2020 11:28
Zebra
Если пробьем хорошо 8к, то там и на 9-10к открыт путь. Та и 8к думаю пробивать будем дня 2-3...
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OptiX
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Додано: Сер 29 кві, 2020 11:28
Казино увімкнуло режим хомякадзе. В стані шортитстів почалася смута.
Продовжую носити шорти і отримую фінансування 120% річних по тезеру за спонсорування хомякадзе.
OptiX написав:Zebra
Если пробьем хорошо 8к, то там и на 9-10к открыт путь. Та и 8к думаю пробивать будем дня 2-3...
Туземун!
В що і треба змусити повірити, або примусити очканути і зняти шорти.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 11:34
Zebra
, а классический медвежачий клинище не просматривается?
0,618 фиба не пробита пока, только коснулись, угол движения всё более пологий...
Востаннє редагувалось Vitaka
в Сер 29 кві, 2020 11:38, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 11:38
Vitaka написав:Zebra
, а классический медвежачий клинище не просматривается?
Ведмедь-шатун.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 11:39
Vitaka написав:Zebra
, а классический медвежачий клинище не просматривается?
0,618 фиба не пробита пока, только коснулись, угол движения всё более пологий...
Просматривается поход на 20к. Стакан реально стремный. Я столько заявок на покупку битка на битфине с 2017 года не видел. Либо это шортисты на что-то надеются, либо новый тезер уже осел в стаканах.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 11:50
Zebra написав:
Просматривается поход на 20к.
У хомок вже грива дибки...
Не лякай так.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Додано: Сер 29 кві, 2020 11:53
Zebra
, так в стакане можно добавлять/отнимать сколь угодно раз
Минуту назад была стенка и вжух - она ж не из бетона.
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Vitaka
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