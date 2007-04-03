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Криптовалюты , рынок криптовалют
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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
  #<1 ... 1793179417951796

До якого рівня впаде курс біткойну (USD)?

Криптовалюты , рынок криптовалют 5.2 5 150
1) дно вже було пройдено
24%
36
2) не нижче 3500
11%
17
3) 3250-3499
4%
6
4) 3000-3249
9%
13
5) 2750-2999
5%
7
6) 2500-2749
5%
7
7) 2250-2499
3%
4
8) 2000-2249
4%
6
9) нижче 2000
36%
54
Всього голосів : 150
Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 10:31

По ходу все идет по этому сценарию.

  Zebra написав:
  Козак-характерник написав:
  Витаха написав:Козак-характерник
Изображения не отображаются. От Zebra тоже.

Та думаю, що нижче 3000 підемо.

Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:17

Zebra
По нынешним ценам в шорт становиться пока еще не тянет?
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:21

  OptiX написав:Zebra
По нынешним ценам в шорт становиться пока еще не тянет?

Рановато, тут назревает пробой выше 8000 по биткоину. Лучше понаблюдать.
Zebra
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:28

Zebra
Если пробьем хорошо 8к, то там и на 9-10к открыт путь. Та и 8к думаю пробивать будем дня 2-3...
OptiX
 
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:28

Режим хомякадзе

Казино увімкнуло режим хомякадзе. В стані шортитстів почалася смута. :) Продовжую носити шорти і отримую фінансування 120% річних по тезеру за спонсорування хомякадзе. :)

  OptiX написав:Zebra
Если пробьем хорошо 8к, то там и на 9-10к открыт путь. Та и 8к думаю пробивать будем дня 2-3...

Туземун! :) В що і треба змусити повірити, або примусити очканути і зняти шорти. :lol:
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:34

Re: Криптовалюты , рынок криптовалют

Zebra, а классический медвежачий клинище не просматривается? :)
0,618 фиба не пробита пока, только коснулись, угол движения всё более пологий...
Востаннє редагувалось Vitaka в Сер 29 кві, 2020 11:38, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:38

  Vitaka написав:Zebra, а классический медвежачий клинище не просматривается? :)

Ведмедь-шатун. :)
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:39

  Vitaka написав:Zebra, а классический медвежачий клинище не просматривается? :)
0,618 фиба не пробита пока, только коснулись, угол движения всё более пологий...

Просматривается поход на 20к. Стакан реально стремный. Я столько заявок на покупку битка на битфине с 2017 года не видел. Либо это шортисты на что-то надеются, либо новый тезер уже осел в стаканах.

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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:50

  Zebra написав:Просматривается поход на 20к.

У хомок вже грива дибки... :P Не лякай так.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 29 кві, 2020 11:53

Zebra, так в стакане можно добавлять/отнимать сколь угодно раз :) Минуту назад была стенка и вжух - она ж не из бетона.
Vitaka
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