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Валютний ринок України. Курс валют: Євро, Долар, рубль. Обмін валют, прогноз курсу долара, євро, рубля, аналітика.
Додано: Сер 29 кві, 2020 10:31
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:21
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:28
Zebra
Если пробьем хорошо 8к, то там и на 9-10к открыт путь. Та и 8к думаю пробивать будем дня 2-3...
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:28
Режим хомякадзе
Казино увімкнуло режим хомякадзе. В стані шортитстів почалася смута. Продовжую носити шорти і отримую фінансування 120% річних по тезеру за спонсорування хомякадзе.
Туземун! В що і треба змусити повірити, або примусити очканути і зняти шорти.
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:34
Re: Криптовалюты , рынок криптовалют
Zebra, а классический медвежачий клинище не просматривается?
0,618 фиба не пробита пока, только коснулись, угол движения всё более пологий...
Востаннє редагувалось Vitaka в Сер 29 кві, 2020 11:38, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:38
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:39
Просматривается поход на 20к. Стакан реально стремный. Я столько заявок на покупку битка на битфине с 2017 года не видел. Либо это шортисты на что-то надеются, либо новый тезер уже осел в стаканах.
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:50
Нову заповідь Я вам даю: Любіть один одного! Як Я вас полюбив, так любіть один одного й ви! По тому пізнають усі, що ви учні Мої, як будете мати любов між собою.
Додано: Сер 29 кві, 2020 11:53
Zebra, так в стакане можно добавлять/отнимать сколь угодно раз Минуту назад была стенка и вжух - она ж не из бетона.
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